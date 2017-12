Poole sajandi projekt

15. detsember 2017

Puru tee pikenduse valmimine on maakonnakeskuse Jõhvi liikluses kõige olulisem muudatus pärast rahvasuus Dudkini küüruks ristitud viadukti avamist, millest saab peagi mööda ligemale pool sajandit.

Enam-vähem samal ajal joonistati suurtesse plaanidesse ka seesama ligemale kilomeetri pikkune läbimurre, mis võimaldab viaduktilt võtta otse mikrorajooni elumajade ja pargi vahelt suund tollal alles kavandamisel olnud Iidla mikrorajooni poole. Suur elurajoon jõuti nõukogude ajal valmis ehitada, sinna Jõhvist viivat otseteed tuli aga oodata tänaseni.

Lisaks sõiduteele saab Jõhvi juurde mitme kilomeetri jagu kõnniteid. Läbimurde naabruses asuvad koolid ja spordihall saavad lõpuks ka piisava suurusega parklad. Jõhvi linnaruumi lisanduvad veel jalakäijate tunnel ja vägev sild, millest üle minev looklev tee viib küll esialgu otse võssa. Kuid loodetavasti kohtub see mitte väga kauges tulevikus pargist vastu tuleva uue teeotsaga.

Jõhvi pargiäärne ala hakkab ilmet võtma ning kui mõne aasta jooksul valmiks ka koolistaadion, oleks hariduslinnak põhimõtteliselt valmis. Kontserdimaja ja Puru tee läbimurde ja harutee vahel on endise sõjaväeosa asukohal jäänud veel üks suur tühermaa. See on koht, kuhu juba aastaid on kavatsetud hakata ehitama Pargikeskust, mis koosneks poodidest, kinodest, jäähallist, veekeskusest ja hotellist. Jõhvis kandideerinud Keskerakond pani valimiskampaania käigus suure mürtsu ja peokõnedega sellele nurgakivigi ära. Ehitus pidi kohe-kohe lahti minema. Soovime selleks ikka jõudu!