Kauaoodatud Puru tee pikendus avatakse täna liiklusele

15. detsember 2017

Eile lõuna paiku vaatasid Jõhvi abivallavanem Aivo Tamm ja teelõigu ehituse projektijuht Andres Vinkler veel kord uue äsja valminud Puru tee pikenduse üle ning tõdesid, et teelõik on liikluse avamiseks valmis. Täna lõuna paiku peakski seal saama juba liigelda.

“Meie oleme valmis. Tahaks nüüd, et ka maanteeamet oma jah-sõna ütleks ja kohe täna,” sõnas Aivo Tamm eile lõuna paiku Põhjarannikule. Tema sõnul on vastvalminud teelõigul kindlasti ka väikesi puudusi, kuid lõppude lõpuks ütlevad viimase sõna liikluskorralduse ja märkide kohta siiski tee kasutajad.

Väikesed vead kõrvaldatakse hiljem

“Kindlasti saab väiksemad puudused likvideerida ka sel ajal, kui tee on juba avatud,” arvas Tamm. Nädala viimane tööpäev oleks tema sõnul parim aeg uue teelõigu liiklusele avamiseks. “Reede päevane ja õhtune liikluskoormus jaguneb pikemale ajavahemikule kui teistel tööpäevadel. Iga uus asi tekitab natuke segadust ning on hea, kui juhid saavad vaiksema liiklusega ajal uue teelõiguga harjuda. Olgu siis reedel või nädalavahetusel,” lisas ta.

Eile õhtuks saabus maanteeametilt ka kauaoodatud “jah” ning vallavalitsuses otsustati, et täna, 15. detsembril umbes kella 12-13 vahel avatakse aastakümneid plaanitud teelõik liiklusele. “Kohe saadab ehitaja soolapuisturid peale, kuna kasutamata teel on praegu kiilasjää. Palun juhtidel olla tähelepanelik ja teavitan ka politseid, et nad reedel annaks juhtidele igakülgset abi uuel teelõigul hakkamasaamiseks,” rääkis Tamm.

Projektijuht Andres Vinkleri sõnul tasub meeles pidada, et Kaare tänava nurgas Jõhvi linna piiril muutub peatee: “Uus tee on peatee ja Kaare tänav nüüdsest kõrvaltee.”

“Haljastuse lõplik valmimine jääb kevadesse. Samuti on praegu teekattemärgistus tehtud värviga, kuna ilmad ei võimaldanud pärast asfalteerimist helendavat plastkatet kasutada,” rääkis Vinkler.

Hooldajat pole veel leitud

Bussiootekojad peaks lepingupartner paigaldama lähipäevil. Praegu pole veel selge, kuidas hakkab toimuma bussiliiklus. “Siin on mitu osapoolt, peale meie veel ATKO Bussiliinid ja Kohtla-Järve linn. Jõhvi seisukoht on selline, et ühissõidukid peaksid kasutama nii Puru tee pikendust kui ka Kaare tänavat nagu seni. Aga esialgu toimib kõik vanaviisi,” ütles Aivo.

Uus teelõik on pisut alla kilomeetri pikk ja otse loomulikult suureneb sellega ka teehooldaja töömaht ning vallalt küsitakse lisaraha. “Jõhvi lepingupartner teede hooldamises AS N&V on oma pakkumise teinud ning selle järgi tõuseks valla kulud sellel real kolmandiku võrra. Sellega me kindlasti nõus ei ole. Juba esmapilgul on näha, et tööde mahud on õhku täis pumbatud. Näiteks 1000 ruutmeetrit käsitsi puhastatavaid ohutussaari, mida sellel objektil kindlasti ei ole,” sõnas Tamm. Ees seisavad läbirääkimised ja kui mõistliku lahenduseni ei jõuta, kaalub vald teist partnerit. “Esimese hoolduse teevad praegu ehitajad, aga kaalume ka eraldi hanke tegemist. Seal ei ole töömaht sedavõrd suur, et mõnel väiksemal ettevõttel käiks see üle jõu. Peaasi on valla jaoks mõistlik ja põhjendatud hind,” ütles Tamm.