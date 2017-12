Põhjarannik 15. detsembril

15. detsember 2017

Eile lõuna paiku vaatasid Jõhvi abivallavanem Aivo Tamm ja teelõigu ehituse projektijuht Andres Vinkler veel kord uue äsja valminud Puru tee pikenduse üle ning tõdesid, et teelõik on liikluse avamiseks valmis. Täna pärastlõunal peakski seal saama juba liigelda.

***

Esmaspäeval toimub SA Narva Muuseum nõukogu koosolek, kus peaks otsustatama, kes on järgmine muuseumi juht. Põhjarannikule teadaolevalt kandideerivad juhatuse liikme kohale lisaks praegusele juhile Andres Toodele veel neli inimest − kaasa arvatud omaaegne muuseumi direktor Eldar Efendijev ja praegune teadusjuht Ivo Posti.

***

Sillamäe volikogus opositsioonis oleva Savisaare Nimekirja saadikute kahtlused, et kuu aega tagasi toimunud komisjonide juhtide hääletamisel rikuti salajase hääletamise põhimõtteid, ajendasid õiguskantsler Ülle Madiset tegema volikogule ettepanekut korrastada linna põhimäärust.