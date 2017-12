Jätku viina!

14. detsember 2017

Väikeses külapoes järjekorras seistes hakkasin ajaviiteks valge viina sorte kokku lugema. Üle saja jõudes läksid numbrid sassi. Ja nimetused! Üks väärikam kui teine, et sobiks igale ameti- ja muidumehele. Sisuks aga kõigil üks kibe ja kange ning tervisele kahjulik vedelik.

Aga ega siis poeriiuleil ainult valge viin ole, seal on ruumi viski, konjaki, rummi, likööri, veini ja nn muu piiritusjoogi pudeleile. Müügisaalis kõrguvad õllekastid ca 20 eri sordi ja kangusega, lisaks külmikutäied longeroid, siidreid, pudelikokteile ja mida kõike veel. Ning seda ainult ühes külapoes! Kui palju poode, kauplusi, marketeid on Eesti külades-linnades!

Praegu on põhiline arutlusteema − ka kõige targemal tasandil −, et alkoholiaktsiis on liiga kõrge ja tõsta seda ei tohi mingil juhul, pigem peaks langetama, et rahvas ikka osta jaksaks. Miks mul küll tekib tunne, et kes oma riiki armastab, see peab ka jooma?! Sest riigikassa vajab raha ja alkoholitootjate kukrud tahavad täitmist.

Ma ei ole karsklane. Kaugeltki mitte! Nukral ja jahedal sügisõhtul mekin tibakese head konjakit ning toredas seltskonnas teen suu seks pokaali kvaliteetveiniga ja aastavahetusel avan vahuveinipudeli. Ei rohkemat, ei odavamat. Nii et mind isiklikult, ka mu väärtuslikumat sõpruskonda, alkoholi hinnatõus ei häiri. Häirib see, kui palju tähelepanu sellele pööratakse.

No miks peaks täie mõistuse juures olev inimene varuma kastitäite kaupa viina toanurka? Pane või üks vana vahva laul uude kuube ja kinnita, et “eestlasel on kombeks kast viina korraga…”. Võib-olla peaks Läti piirile paigaldama tervisebussi psühhiaatrite ja psühholoogidega, uurimaks põhjusi, mis sunnivad eestlasi suuri alkoholikoguseid ostma ja neid tarbima. Tundub tobe? Mitte tobedam kui pidev kära viinahindade ümber.

Muide, Lätist odava viina vedamisel on ohumomente ka. Aasta tagasi oli ühel mu sõbral suur pralle tulemas ja ta otsustas peokulude kärpimist alustada naabervabariigist viina hankimisega. Pagasnik märjukest täis ja koduteele! Aga… üks sarveloom keeras teekonna kihva. Remondiks kulus rohkem raha, kui mees aktsiisi pealt kokku hoidis. Pidu sai küll peetud, aga peoperemehe meel oli mõru ja rohkem ta Lätist viina toomas pole käinud.

On arusaamatu, miks inimesed oma raske tööga teenitud raha raatsivad kurgust alla kulistada? Alkohoolikud − no nemad on haiged ja sõltuvuses ning nende kaubaks on rohkem Bocki mürgiõlu ja ühe-lonksu-viinatopsid. Muide, kas vähe on manatud meie punalipulist ajalugu; et siis olid linnades tänavaäärsed koleputkad, kus lausa lahtist viina müüdi. Ostja lõmpsas selle kohe alla, nuusutas võidunud vatjovka varrukat peale ja kõndis edasi − järgmise kioskini.

Nüüd selliseid putkasid pole. Lahtist viina ka mitte. On ilusad poed nii maal kui ka linnas ning 100grammised viinatopsid kõigil riiuleil ühekordseks kasutamiseks − plastist ja kiletatud. Tõmba aga kaas maha, joo steriilselt ja kultuurselt. Ikkagi inimene!

Alkohol ei tohi kallineda, kõlab mantrana isegi arukate inimeste huulilt. Populaarse telesaate juht näiteks alustas hiljuti üht oma saadet kurva tõdemisega: “Ajal, mil Eestis on õlu kallim kui Soomes…” No tõesti − on, mille üle muretseda! Mina jälle arvan, et alkohol ei peagi odav olema. Tark ja tegus tarbib vähe ning mingi erilise sündmuse puhul jaksab ta ka rohkem kulutada. Loll ja laisk ei tohiks üldse juua, sest viin teeb veel rumalamaks ja lorumaks.

Meil on toidukaup kallis ja kallineb pidevalt − keegi ei karju. Lastekaubad on väga kallid − ei mingit kära. Ravimid ja muud tervisetooted on roppkallid − ikka ollakse vagusi. Aga õlle-viina hinnad ajavad rahva pöördesse!

Eesti inimene on ikka fenomen küll. Kui tervise- ja tööminister julges avalikult avaldada muret liigse joomise ning sellest põhjustatud tervisehädade pärast, sai ta kaela pahameeletormi. Ei ole poliitiliselt korrektne võidelda joomise vastu, tuleb seista alkoholi eest!

Selge on see, et joovastavad joogid ei kao meie elust kuhugi. Aga need ei peaks ju meie üle valitsema! On natuke õudne mõelda, et vabariigi elu edeneb suuresti Vabariigi Valge toel. Majandusest ei tea mina midagi, saan suuri vaevu enese majandamisega hakkama, aga meil on ju võimekad tipp- ja täpp- poliitikud, kes peaksid teadma, et üteluse “viinas peitub tõde” varjul on suur ja valus vale. Üks näitsik, kes noorusele vaatamata oma päevi hooldekodus veedab, ütles põhjuseks, et tal on peaga natuke pahasti. Aus ja ilustamata tõde, mis mulle meenub ikka siis, kui kõrgemal pool elu parandamisest jahudes käkke kokku keeratakse. Neil tundub olevat siis peaga lausa palju pahasti.

Üks murekoht on suurel osal alkoholiaktsiisi tõusu vastastel see, et meie põhjanaabrid väisavad üha rohkem meie lõunanaabreid ja Eesti jääb sedaviisi läbisõiduhooviks. Noh ja siis?! Kas me tõesti peame oma lemmiksoomlasteks vodkaturiste? Teine suur mure on, et piiriäärsed poed sulgevad uksi, sest käive kuivab naabrite odava viina pärast kokku. Aga kui lasta meil viinahind alla, siis suureneb järsult oht surra maksatsirroosi või südameinfarkti või maovähki või… Niiviisi väheneb võimalike ostjate arv ja kellele siis pooltühjades külades poode pidada?

No on häda selle viinaga! Jood vähe, on riik hädas; jood palju, oled ise mädas. On olnud kordi, kus suveti, kui rahvast rohkem liikvel, saavad nädalavahetustel piim ja sai poes otsa. Aga viina-õlut jätkub alati; see ei lähe ka tilgastama ega hallitama.

Praegu, jõulukuus, tuleb alkoholireklaami kommertskanalitest söögi alla ja söögi peale. Pühad on tulemas! Viimane aeg on leida ja pähe õppida mõni lauluke, mis jõulutaadi südant soojendaks ning paneks kingikotti lahkelt avama. Siinkohal soovitan pühalikku lugu Sõnajala repertuaarist, omapoolse kohandamisega: “Jooge kõik, vaesed ja rikkad; jooge kõik, haiged ja terved; jooge kõik…!” Jne. Kõlab ju päevakohaselt?