Jõulurahu muuseumile!

14. detsember 2017

Reklaamides elu sügavaimat elamust lubavas Eesti kaevandusmuuseumis on käärimas tema ajaloo sügavaim tüli.

Ida-Virumaa populaarse turismimagneti külastajatele see loodetavasti veel otseselt silma ei torka. Kuid on selge, et säärane juba pool aastat kestev närviline ja stressirohke õhkkond, kus kord teatab üks seltskond, et nemad on sihtasutuse tegevust juhtiva nõukogu liikmed, ja järgmisel päeval tulevad oma kohtupaberi ja sama jutuga teised, ei mõju muuseumi käekäigule sugugi hästi. Lisaks veel vastastikused süüdistused osa nõukogu liikmete ja tegevjuhi vahel, mille klaarimisse on juba kaasatud ka politseiuurijad.

Muuseumi majandamine on niigi küllaltki keeruline kunst. Oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui asjaosaliste isiklikud vastuolud lämmataks ära vaeva, mida on paljud inimesed aastate jooksul selle nii Kohtla-Nõmme kui Ida-Virumaa jaoks olulise asutuse loomisesse ja arendamisesse panustanud.

Kujunenud olukorras tuleb Toila vallal, kes selle muuseumi haldusreformi käigus oma õlule sai, tegutseda kiiresti ja panna ametisse lähimineviku taagast puhtad ja üksteisest lugu pidavad uued nõukogu liikmed. Nende otsustada jääks, kas on võimalik jätkata praeguse tegevjuhiga või tuleb ka sellesse ametisse otsida uus inimene. Kui koostöö asemel käib muuseumis üksteisele miinide panek, siis lõpeb see varem või hiljem kehvasti.

Detsembri keskpaigas tegutseb kaevandusmuuseumis mutipere jõulumaa. Loodetavasti saabub jõulude ajaks jõulurahu ka kaevandusmuuseumi juhtimisesse.