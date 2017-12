Põhjarannik 14. detsembril

14. detsember 2017

Tuleval aastal täieneb Ida prefektuur 25 kiirreageerija ja üheksa piirkonnapolitseiniku võrra, millega paraneb nii võimekus reageerida äärmuslikele sündmustele kui ka töö kogukonnas. Samal ajal peaks kasvama vabatahtlike roll.

***

Toila vald peab lahendama suure tüli kaevandusmuuseumis. Kohtla-Nõmmel asuva Eesti kaevandusmuuseumi nõukogu käib suvest saati kohtute otsuste tagajärjel eri leeride vahel käest kätte nagu mõne kodusõja rindejoonel paiknev küla.

***

Traditsiooniliste küünalde ja kullakarva kuulide asemel on Jõhvi lasteaia Sipsik tänavune jõulukuusk kaunistatud hoopis kõigi 200 selle maja lapse naeratava portreepildiga. Kuna tulemas on riigi juubeliaasta, siis on taiesel ka nimi “200 naeratust Eestile”.