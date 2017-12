Põhjarannik 13. detsembril

13. detsember 2017

2018. aasta 1. jaanuaril jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus toob endaga kaasa mitu olulist muudatust. Nii näiteks kaotatakse korteriomanike ühisused ning alles jäävad vaid korteriühistud ja tekib ühistute register. See tekitab palju küsimusi väikeste kortermajade elanikes, kel tuleb aastatega juurdunud valitsemisvorm välja vahetada.

Narvas on taas päevakorda kerkinud siiani kahe kommunistliku mõrtsuka nime kandva tänava ümbernimetamise küsimus. Üks Narva suurematest tänavatest kannab Narva töörahva kommuuni esimehe, Narva sõja-revolutsioonikomitee juhtiva tegelase Albert-August Tiimanni nime. Teine tänav on saanud oma nime läti päritolu poliitiku, 1918. aastal Narva punakaardiväe polgu rajaja Ants Daumani järgi.

Eestis 11 teeninduskoda omav autohooldusvõrk Vianor laieneb uuel aastal Jõhvi, ehitades äri- ja logistikaparki ligi miljon eurot maksma mineva keskuse, mis avab uksed kas 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses.