“Surnud siga” ärkab ellu

9. detsember 2017

Ida-Viru linnade servadesse rajatud tööstuspargid on kohalikele inimestele seni loodetud töökohtade asemel pigem anekdootide vestmise ainet andnud.

Pisut parem on lugu neist vanimas, viis aastat tagasi valminud Narva tööstuspargis, kuhu on tööstushooned kerkinud ja sajad inimesed käivad seal ka tööl. Kuid sealgi jääb uute töökohtade loomine plaanitud tempost kõvasti maha. Kaks aastat tagasi pidulikult avatud Jõhvi tööstuspargis pole aga senini ühtegi välist märki mõne ettevõtte hoone ehituse algusest. Sel sügisel sai taristu valmis ka Kohtla-Järve tulevase tööstuspargi jaoks.

Sellised uute valgustatud teedega alad on küll head uued paigad rattasõidu või rulluisutamise harrastamiseks, ent paljude kohalike inimeste silmis on riik sel moel asjatult raha tuulde lennutanud. Usku, et sinna kunagi tõepoolest ettevõtted kerkivad, pole eriti palju jäänud. Kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas võrdles eelmise aasta suvel Ida-Viru tööstusparkidesse riigipoolset jätkuvat investeerimist koguni surnud sea nuumamisega.

Seda enam väärib tunnustamist, et Ida-Viru tööstusalade arendamise eestvedajad eesotsas Teet Kuusmikuga ei ole paljudele neist mittesõltuvatele tagasilöökidele ja avalikkuse umbusule vaatamata sellesse ettevõtmisesse usku kaotanud ega käega löönud ja on oma vagu järjekindlalt edasi kündnud.

Nüüd näib tugevamini kui kunagi varem, et see kannatlikkus hakkab end õigustama, mis tähendab piltlikult öeldes, et isegi surnud siga pilgutab silmi ja liigutab ettevaatlikult jäsemeid. Narva tööstuspargis pandi hiljuti nurgakivi suurele värvitehasele. Väga lähedal ollakse sellele, et järgmise aasta esimeses pooles hakkavad uued ettevõtted kerkima nii Jõhvi kui Kohtla-Järve tööstuspargis. See tähendab, et riigi raha hakkab pärast pikka tuules keerlemist soovitud vilju tooma. See oleks Ida-Virumaa käekäigule vägev asi.