Sillamäe avas linnasüdame merele

9. detsember 2017

Hoolimata ehitamisega kaasnevatest ebamugavustest ja vanade puude mahavõtmisest on tulemus silmale ilus vaadata, kinnitas 85aastane Zoja Zimina, kes pühendas eile Mere puiestee lindilõikamisel oma kodutänavale südamliku luuletuse.

“Nüüd muidugi puiestee mulle väga meeldib, aga algus oli solvav: võeti maha elujõulised puud, mille all me õhtuti istusime. Ja ehitamisega kaasnes maja värisemine, mul hakkas nii halb, et pidin kodunt lahkuma,” rääkis Mere puiestee 4 asuva maja elanik Zoja Zimina Põhjarannikule.

“Aga me elasime selle üle ja nüüd on meil ilus puiestee: uued puud, mis istutati, kasvavad. Saame pinkidel jalgu puhata ja õhtuti on nüüd palju valgem − varem varjasid puud ka laternate valgust,” lisas ta.

Et ilu säiliks

Vanaproua elab Sillamäel 1950. aastast, mil ta saabus siia 18aastase neiuna tehasesse tööle.

“Varem oli Sillamäe kinnine linn, aga nüüd on kõik avatud. Tulge seda ilu vaatama ja siia jalutama! Oleme uue puiestee üle väga rõõmsad. Kõige olulisem, et seda ilu ära ei lõhutaks.”

Kevadel alanud tööde käigus vahetati välja või remonditi maa-alused kommunikatsioonid, ehitati mereni uued teed, heakorrastati mereäärne tühermaa, paigaldati välimööblit, istutati sadu puid ja põõsaid jms.

Mere puiestee projekteeris OÜ Zoroaster ning ehitas OÜ Eesti ESM. Projekt maksis üle 1,4 miljoni euro ja selleks sai linn toetust piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist.

Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov märkis, et trepistik ja Mere puiestee on kõige tuntumad linna sümbolid. “Paljud mäletavad, kuidas meie linna visiitkaart välja nägi, ja on küsitud, milleks oli seda vaja rekonstrueerida. Selleks, et ta oleks atraktiivne aasta ringi, mitte ainult suvel.”

Sillamäe linnavalitsuse arenguosakonna spetsialist Anton Makarjev ütles, et üks linna peamise ja kõige ilusama tänava rekonstrueerimise eesmärke oli lisada sellele funktsioone. “Et ettevõtjad tahaksid seal midagi uut ja põnevat pakkuda ning oleks rohkem inimesi, kes neid teenuseid tarbiks.”

Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg tõdes, et rõõmustamiseks on rohkem kui üks põhjus.

“Mere puiestee rekonstrueerimisest sai tõeline koostööprojekt koos erisuguste riigiasutustega, aga väga suur oli ka meie ettevõtjate ja elanike panus. Mere puiestee elanikud pidid käima notari juures ja vormistama oma nõusoleku, et neid töid tehakse. Teine põhjus rõõmustamiseks on see, et kuigi puiesteele on kasutusluba välja andmata ja projekti lõpparuanne tegemata, on tööd nüüdseks lõppenud.”

Ettevalmistus järgmiseks sammuks

Kalberg meenutas, et projekt algas juba 2004. aastal, kui asuti seda ette valmistama. Hiljem küll, kui leiti rahastaja, tuli projekti uuendada.

“Tulemuseks on kaunis puiestee, mida elanikud juba intensiivselt kasutavad. Aga selle tänava tähendus on laiem − see on ettevalmistus järgmisteks projektideks. Korda on saanud Sillamäe ajaloolise kesklinna kandev element, aga plaanis on veel korrastada rannapromenaad, ehitada reisiterminal ja väikesadam.”

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et 2,3 miljoni eraldamine rannapromenaadiks on juba tema allkirja saanud ning loodetavasti on riik hea partner ka selles projektis. Rannapromenaadi ehitamisega on aega 2021. aastani.

Mere puiestee valmimise üle oli aga ministril iseäranis hea meel.

“Umbes kümme aastat tagasi kutsus [aselinnapea] Eevi Paasmäe külla, et tule ja vaata, kui ilus linn on Sillamäe. Olin sel ajal sotsiaalminister, seisime keskväljakul, vaatasime ülevalt alla ja ma ütlesin, et on küll võrratu vaade, aga see peatub mere ääres võsas ja kivihunnikutes, mis on patt. Pakkusin, et linnavalitsus peaks taotlema raha, et saaks ilusa merevaate lahti. Mul on hea meel, et see on teoks saanud,” rääkis Aab.

EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu rõõmustas, et uuenenud Mere puiestee on tore kingitus nii suvel 60aastaseks saanud Sillamäele kui tuleval aastal sajandat juubelit tähistavale Eesti riigile.

“Kui võrrelda inimesega, siis saja-aastane inimene on selleks ajaks suurema osa ajast ära elanud ja talle pole enam väga mõtet kingitusi teha − tal on kõik juba olemas. Aga saja-aastasel riigil on veel pikk elu ees. Te tegite võimsa kingituse nii riigile kui oma kogukonnale,” kiitis Kasterpalu sillamäelasi.