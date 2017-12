Põhjarannik 9. detsembril

9. detsember 2017

Sillamäe avas linnasüdame merele. Uuendatud Mere puiesteest saab alguse tulevane rannapromenaad. Kevadel alanud tööde käigus vahetati välja või remonditi maa-alused kommunikatsioonid, ehitati mereni uued teed, heakorrastati mereäärne tühermaa, paigaldati välimööblit, istutati sadu puid ja põõsaid jms.

***

Kui viimased paar aastat on olnud Ida-Virumaa Tööstusalade Arendusele keerulised ning sellel aastal alustati vaid ühe uue ettevõtte ehitamist, siis uus aasta peaks tulema oluliselt parem. Sellele aitavad kaasa nii Eesti enda kasvav majandus kui ka olukorra stabiliseerumine Venemaal. Lisatõuke sellele võiks anda Ida-Virumaa programm, mis meelitaks ettevõtteid maakonda investeerima ja töökohti looma.

***

Kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe esitles sel nädalal sündinud Ida-Viru naisteklubis oma trükisooja elulooraamatut. “Nagu öeldakse: pole halba ilma, on halb riietus. Eluga on täpselt sama,” võttis ta kokku oma elufilosoofia.