Narva muuseum kandideerib 2017. aasta muuseumiroti tiitlile

8. detsember 2017

2017. aasta Eesti muuseumide aastaauhindade nominendiks valiti ka SA Narva Muuseum, kes kandideerib aasta muinsuskaitsja kategoorias.

Narva muuseum kandideerib muinsuskaitsja kategoorias Narva linnuse idatiiva ehitusarheoloogiliste uuringute ja nende tulemuste kasutamise eest teadustoimetistes, avalikkuses ja linnuse püsiekspositsiooni uuendamises.

Kulub marjaks

Töö lõpptulemusena avatakse linnuse idatiib koos uue püsinäitusega muuseumikülastajatele 2019. aastal.

“Mul on hea meel, et Narva muuseumi idatiiva renoveerimisprojektiga paralleelselt sai muuseum tegelda ka linnuse sisulise uurimisega, mis seni on olnud küllaltki lünklik. See on väga hea näide ehitusmälestise ideaalsest renoveerimisest, kus projekteerimisega samal ajal viidi läbi ka ehitusarheoloogilised uuringud ning mõtestati ümber nii mõnigi eelnev uurimistulemus või arvamus. Uurimistulemused on juba kasutuses renoveerimisprojektis ning neid on käsitletud ka käesoleva aasta muuseumi konverentsil ja toimetistes. Tulevased külastajad saavad neid osaliselt näha aga 2019. aastal avataval uuel linnust kajastaval muuseumi püsinäitusel,” rääkis Põhjarannikule muuseumi teadussekretär Merike Ivask.

“Eriti tore on saada selline uudis ajal, mil muuseumi edasine saatus on teadmata, ja pärast kõiki neid linnapoolseid süüdistusi, et me ei tegele teadustööga. See tunnustus kinnitab, et teeme ikka õiget asja ja oleme õigel teel,” lisas muuseumi projektijuht Anastassia Tuuder.

Hoiame pöialt

2017. aasta muuseumi aastaauhinnad ehk muuseumiroti tiitlid selguvad kümnes kategoorias, millele esitati kokku üle 80 taotluse. Muuseuminõukogu komisjonid valisid välja 14 muuseumist 30 nominenti, kes auhinnale kandideerima pääsesid. SA Narva Muuseum konkureerib aasta muinsuskaitsja kategoorias Eesti rahva muuseumi ja Eesti vabaõhumuuseumiga.

SA Narva Muuseumi projektis “Narva linnuse idatiiva ehitusarheoloogilised uuringud ja nende tulemuste kasutamine” osalesid Tallinna ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadur Villu Kadakas, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ning muuseumi töötajad Andres Toode, Ivo Posti, Merike Ivask ja Anastassia Tuuder.

Uuringu tulemused andsid põhjaliku ülevaate linnuse ehitusarheoloogilisest seisust ja olid suur hüpe edasi Narva linnuse ehitusajaloo uurimises, mille käigus sai võimalikuks kriitilise pilguga üle vaadata ka 20. sajandi teisel poolel tehtud uuringute tulemused ja sisse viia vajalikud korrektuurid, sest varasemate restaureerimistööde dokumentatsioon õigupoolest puudub.

Aastaauhindade saajad selguvad 19. jaanuaril 2018 Kumu kunstimuuseumis, kus toimub iga-aastane Eesti muuseumide aastaauhindade konverents ja gala.