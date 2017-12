Jõhvi perearstikeskus peaks valmima aasta pärast

8. detsember 2017

Jõhvi tervisekeskuse projekt on valmis ja lähiajal kuulutatakse välja riighange ehitaja leidmiseks. Samas tempos liigub ka Järve tervisekeskuse ehitus.

Jõhvis rekonstrueeritakse moodsaks esmatasandi tervisekeskuseks kunagise lastehaigla kõrvalhoone Jaama t 34b.

Väike viivitus

Tervisekeskuse rajaja, OÜ Corrigo juhatuse liige Tiiu Sepp ütles, et väike viivitus tekkis hoone kasutusloa pärast, mille puudumise tõttu pole saadud ka ehitusluba.

“Kasutusluba jäi kahe silma vahele, kui renoveerisime 2013. aastal hoone fassaadi,” märkis Sepp, lisades, et loodab paberimajanduse vallavalitsuses veel selle aasta jooksul korda saada.

Tervisekeskuse projekt valmis ASis Infragate Eesti ning see on läbinud OÜs Zoroaster ekspertiisi.

“Ehitushange peaks üles minema pärast ekspertiisi kinnitamist, ilmselt jaanuaris. Arvestasime, et anname ehitajale kümme kuud. Sel juhul oleme graafikus ja tervisekeskus valmib järgmise aasta lõpus. Praegu pole me tähtaega muutnud ja seda pole kavas ka taotleda,” ütles Sepp.

Jõhvi abivallavanem Aivo Tamm kinnitas, et vallavalitsus menetleb lube nii kiiresti kui võimalik. “Kui päästeamet annab kooskõlastuse, siis meie kindlasti omalt poolt protsessi ei pidurda.”

Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste ütles, et praegu püsitakse tervisekeskuse projektiga ajakavas ja asjad liiguvad.

Tervisekeskuse projekt ise on eskiisiga võrreldes mõnevõrra muutunud. “Rahandusministeerium on hoidnud nii eel- kui põhiprojektil kogu aeg silma peal. Oleme saanud palju küsimusi ja ettepanekuid, kuni selleni välja, et personali WC ja koristajaruum tuleks ära vahetada,” tõi Sepp näiteks.

Sisulisema muudatusena nõudsid ministeeriumi ametnikud neljandale korrusele rajatavasse füsioteraapia ruumi katuseaknaid. Kõige kõrgemale korrusele on veel kavandatud võimlemissaalid ja lastebassein. Esimesed kolm korrust on perearstide ja -õdede tööruumide päralt.

Tervisekeskusesse on sõlmitud kuus eellepingut. Reservis on kolm kohta, eelkõige mõeldes noortele, kes pensionile jäävate perearstide nimistud tulevikus üle võtavad.

Ligemale 1,9 miljoni suuruse investeeringu põhiosa tuleb Euroopa regionaalarengu fondist. OÜ Corrigo ise panustab üle 500 000 euro ja vald andis projektile kuni 165 000 euro suuruse kaasrahastuse.

Kohtla-Järvele kaks keskust

Jõhvi tervisekeskusega sarnases tempos liiguvad asjad ka naaberlinnas, täpsemalt Kohtla-Järve Järve linnaosas.

Ka Järve tervisekeskuse põhiprojekt läbis ekspertiisi ning praegu viiakse sisse parandused. “Kui projekt kinnitatud, siis saab ehitaja hanke välja kuulutada,” ütles Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Ülo Veldre.

Kui Järve linnaosa perearstid jäävad tööle oma praegusesse asukohta − polikliinikusse −, kuhu luuakse nüüdisaegsed tingimused, siis Ahtmes tuleb tervisekeskus Ahtme haigla uue korpuse hoonesse. Sinna kolivad perearstid, kes praegu võtavad patsiente vastu nii Ahtme polikliinikus kui ka korteritesse rajatud vastuvõturuumides.

“Ahtme tervisekeskuse projekteerimine toimub koos aktiivravihaigla teise ehitusjärgu projekteerimisega. Valminud on eskiis ja praegu käib eelprojekti koostamine,” märkis Veldre.

Lisaks tervisekeskusele tulevad aktiivravi teise korpuse hoonesse kardioloogia, teraapiaosakonna, pulmonoloogia, neuroloogia, taastusravi ja infektsiooniosakonna voodikohad.

Ahtme tervisekeskuse loomiseks sai Ida-Viru keskhaigla Euroopa regionaalarengu fondist ligi miljon, Järve tervisekeskuse jaoks umbes 2,5 miljonit eurot toetust.