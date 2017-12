Solovjovi-nimeline seadusemuudatus

8. detsember 2017

Eile esitas riigikogu Reformierakonna fraktsioon parlamendile kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu, mis tagaks kohaliku omavalitsuse ametiisiku tahtliku süüteoga tekitatud varalise kahju sissenõudmise. Praegu on olukord paraku selline, et juhul kui kohalik omavalitsus ise seda kahju sisse ei nõua, ei saa keegi teine seda ka teha.

Asjakohase ettepanekuga pöördus riigikogu poole sel sügisel ka õiguskantsler Ülle Madise. Selle seadusemuudatuse puhul küll nimesid ei nimetata, ent ilmselgelt saab siin tõmmata paralleele Kohtla-Järve endiste linnajuhtide Jevgeni Solovjovi ja Jüri Kollo kriminaalasjaga.

Meenutagem, et esimese astme kohus mõistis Solovjovilt-Kollolt linna kasuks välja kokku ligi miljon eurot tekitatud kahju hüvitamiseks, ent ringkonnakohus leidis, et selle kriminaalmenetluse raames ei saanud seda raha neilt välja mõista. Tsiviilhagi pidanuks esitama linn, mille juht aga kuni kohtuotsuse jõustumiseni oli Jevgeni Solovjov ise.

Kohtla-Järve linnavalitsus on pärast Solovjovi taandumist küll lubanud kahjunõude esitada, ent senine tegevus näib pigem asja venitamise ja lubatud nõude esitamise imiteerimisena, sest pole ju võim linnas sisuliselt muutunud.

Selle eelnõu saatus on huvitav veel seetõttu, et selle on esitanud opositsioonis olev Reformierakond, viidates samas apoliitilise õiguskantsleri soovitusele. Samas on peaministrierakond seesama Keskerakond, kes ju ka Kohtla-Järvel võimutseb. Kui praegune võimuliit tahab seda algatust kõrvale lükata, siis saab põhjendust kuulda üsna põnev olema.