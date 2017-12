Põhjarannik 6. detsembril

6. detsember 2017

Pikalt räägitud riigiasutuste töökohtade pealinnast väljaviimise seni väga üldine plaan sai pisut konkreetsema kuju, kui valitsus avalikustas eile õhtul pärast valitsuskabineti istungit ettepanekute tabeli, millised ametkonnad kui palju töökohti eri maakondadesse ja linnadesse kavatsevad üle viia. Ida-Virumaa kohta seisab selles tabelis 248,25 töökohta. Kõige suurem kolimine peaks ees ootama justiitsasutuste töötajaid. Kohtute tugiteenuste keskuse toomine Ida-Virumaale peaks tähendama 68 töökoha ületoomist. Lisaks on kavas tuua üle veel ligemale 40 töökohta ministeeriumi haldusalast.

Riigikogu Vabaerakonna fraktsioon esitas kultuuriminister Indrek Saarele arupärimise, kus tahetakse teada, kuidas minister reageerib sellele, et Narva linn eirab sihtasutuse Narva Muuseum asjus riigiga sõlmitud kokkuleppeid ja kiusab muuseumi väljamõeldud põhjustel taga. Arupärimises tuuakse välja, et kokkuleppe järgi rahastavad linn ja riik ühiselt Narva muuseumi ülalpidamist, kuid siiani on muuseumil linnalt saamata tänavu ette nähtud summast 70 000 eurot.

2018. aasta 1. jaanuaril jõustuv korteriomandi- ja korteriühistuseadus toob endaga kaasa mitu olulist muudatust. Nii näiteks kaotatakse korteriomanike ühisused ning alles jäävad vaid korteriühistud ja tekib ühistute register. See puudutab kümneid Kohtla-Järve, Sillamäe ja Kiviõli maju, kus pole senimaani korteriühistuid moodustatud.