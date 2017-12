Rand & Tuulberg hakkab Narva korterelamut rajama

Narvas pole Eesti iseseisvusaastate jooksul ehitatud mitte ühtegi uut korruselamut, samas kui teiste suuremate linnade keskustesse on neid rajatud hulgaliselt.

Pärast aastatepikkusi arvukaid katseid müüs Narva 2016. aasta suvel lõpuks 331 150 euro eest Raudsilla 1 asuva endise 7. kooli krundi. Sealt avaneb uhke vaade piirijõele ja kahele selle kallastel asuvale kindlusele. Krundi ostis Tartu firma AS Vallikraavi Kinnisvara, kes kohustus investeerima sellesse piiri ääres asuvasse maasse kuue aasta jooksul etapiviisi 3,11 miljonit eurot. Ostu-müügilepingus on projekti eesmärgina kirjas korruselamu ehitus.

Üks maja ehitatakse kindlasti

ASi Vallikraavi Kinnisvara kaasomanik on tuntud ettevõtja, ehitusfirma Rand & Tuulberg kaasomanik Aivar Tuulberg. Sel nädalal rääkis ta Põhjarannikule, et praeguseks juba lammutatud koolimaja krundil on käimas detailplaneering, ent see on keeruline ja võtab palju aega. “Seal asub kalda piiranguvöönd ning seetõttu on tarvis palju kooskõlastusi.”

“Tavaliselt kestab keerulises asukohas paikneva krundi detailplaneering kolm aastat,” selgitas Tuulberg ning lisas, et veel paar aastat võib kuluda paberite vormistamisele.

Kõikvõimalikest raskustest ja piirangutest hoolimata peab Tuulberg Raudsilla 1 asuvat krunti õnnestunud ostuks. Juba on tehtud kaljuse ranna uuringud ja vajalikud geoanalüüsid ning mingeid lahendamatuid probleeme avastatud ei ole. “Ma arvan, et hindasime oma riske õigesti ning hind oli õige,” sõnas ta.

Tuulberg kinnitas optimistlikult, et ehitus algab kindlasti. Tema sõnul peaks ehituse tulemusel valmima keskmisesse hinnaklassi kuuluv eliitmaja.

“Meil tuleb leida tasakaal, et valmiv maja näeks ilus välja ja et seda poleks ka kulukas ehitada,” rääkis ta. “Ning väga oluline on ehitus etappideks jaotada: esimese maja ehitame kindlasti ning kui nõudlust on, siis sellele järgnevad kohe uued.”

Narva incognita

“Praegu valitseb Narva kinnisvaraturul anomaalia, mida on raske mõista,” arutles Aivar Tuulberg, kes on ka ise pärit Ida-Virumaalt, täpsemalt Kohtla-Järvelt. “Näiteks Narvas on ligikaudu 60 000 elanikku, ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist pole seal ehitatud mitte ühtegi korruselamut; Pärnus on elanikke 40 000, kuid korruselamuid on seal rajatud juba ei tea kui palju.”

Tuulbergi sõnul on Narvas selliste teerajajate ja nende kogemuste puudumise tõttu ka ehituseks vajaliku kapitali saamine küsitav.

“Mitte ükski pank ei tule meile siin appi, me peame ise selle ehitusega hakkama saama. Seepärast on meile oluline teha kõike etapiviisi ja olukorda jälgida,” sõnas ta.

Kes jõuab esimesena?

2006. aastal pidas OÜ Fama Invest plaani ehitada paar korruselamut Narva Puškini tänavale vana spordihoone asemele. Ent 2008. aastal alguse saanud kriisi tõttu ei söandanud firma niivõrd suurt investeeringut uude kinnisvarasse tegema hakata ning müüs maa koos juba saadud ehituslubadega Nordeconi kontsernile.

Nordecon tegi spordikooli hoone kiiresti maatasa, kuid narvalastele uut elamut rajama ei kiirustanud. Teadaolevalt kaaluti sel aastal kontsernis seisma jäänud projekti ümbertegemist, et muuta see tänapäeva oludele vastavaks, ent midagi konkreetset esialgu välja käidud ei ole ning uue maja asemel on Puškini tänaval heakorrastatud tühermaa.

Üks OÜ Fama Invest kaasomanikest, edukas Narva ettevõtja Oleg Uglov on veendunud, et väike nõudlus täiesti uute, tänapäevaste korruselamute järele on Narvas olemas. Ta mäletab, et kümme aastat tagasi, kui inimesed said teada kavast vana spordihoone asemele korrusmaja ehitada, pöördus tema poole kohe 15 inimest, kes soovisid seal endale korteri soetada. “Mingit reklaami me ei teinud, kuid inimesed tulid ikkagi.”

“Narvas on inimesi, kes on valmis vahetama oma senise eluaseme normaalse, parkimiskohtade ja kõige muu säärasega elamu vastu. Seepärast olen veendunud, et esimest korrusmaja, mis Narva ehitatakse, ootab edu. Ka narvalased ju tahavad elada paremates, tänapäevastes tingimustes,” ütles Uglov. Ta rõhutas, et tugineb oma kogemusele, ent selles küsimuses on tarvis teha ka uuringuid.