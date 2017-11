Põhjarannik 30. novembril

30. november 2017

Eile selgus sisekaitseakadeemia Narva õppehoone arhitektuurilahendus. Hoone hakkab teenima nii kadette, politseinikke, piirivalvureid, TÜ Narva kolledži tudengeid kui ka linnarahvast. Õppekompleksile parima lahenduse leidmiseks läbi viidud arhitektuurikonkursi võitis ideekavand nimega “TWIX” arhitektuuribüroost Kolm Pluss Üks. Meile oli oluline, et hoone oleks tugeva, selge ja arusaadava vormikeelega ning annaks edasi sisekaitseakadeemia väärikust,” selgitas üks töö autoritest Mihkel Meriste. Võidutöö “TWIX” autoreid tunnustati 13 000 euro suuruse preemiaga. Kokku esitati arhitektuurikonkursile 14 tööd.

Toila volikogu valis eile ühel häälel vallavanemaks Eve Easti ning kinnitas viieliikmelise vallavalitsuse. Eve Easti poolt hääletasid kõik 15 istungil osalenud volikogu liiget ning peale tema teisi kandidaate sellele kohale ei esitatud. East on töötanud vallasekretärina Iisaku vallavalitsuses ja Narva-Jõesuu linnavalitsuses ning viimased 16 aastat maasekretärina Ida-Viru maavalitsuses. Ta sõnas, et peab ennast pädevaks juhtima Toila vallavalitsust, kuid kinnitas, et “algus saab meile kõigile raske olema”, et uus ühendvald toimima saada.

Eelmisel nädalal arutati Narva volikogu saalis võimalusi, kuidas võiks piirilinnast saada 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn. Esmalt peab idee omaks võtma kohalik volikogu, kuid kas on käkitegu sama tiitlit ihkavale Taaralinnale punast tagatuld näidata?