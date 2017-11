Ida-Viru volikogudes toimuv kehutab õiguskantslerit seadusemuudatusi algatama

30. november 2017

Õiguskantsler Ülle Madise kavatseb opositsiooni õiguste kaitseks kohalikes omavalitsustes esitada ettepanekud seadusemuudatusteks, mis võimaldaks sundida volikogusid täitma kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, mida praegu on mitmel pool eiratud.

Kuigi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus näeb ette, et igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni ning komisjonide koosseisu otsustamisel tuleb arvestada volikokku pääsenud jõudude proportsiooni, on suuremates Ida Virumaa linnades seaduse nõudeid pärast tänavusi valimisi eiratud. Nii ei saanud Kohtla-Järvel opositsioon revisjonikomisjonis ühtegi kohta, kuigi volikogus on neil viiendik kohtadest. Ka Narvas on volikogu opositsiooni komisjonidest tõrjunud, mistõttu üks volikogu liige on pöördunud oma õiguste kaitseks halduskohtusse, ning Sillamäel on volikogu opositsioon seisukohal, et komisjonide koostamisel on rikutud seadust.

Kehtestada sunnimehhanism

“Seda probleemi ei esine mitte ainult Ida-Virumaal, vaid kogu Eestis. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uus säte ütleb, et komisjonide koostamisel peaks arvestama jõudude osakaalu volikogus, kuid ühtegi sunnimehhanismi seal ei ole,” rääkis eile Ida-Virumaad külastanud õiguskantsler Ülle Madise Põhjarannikule.

Tema sõnul on täpset proportsionaalsust siiski keeruline tagada, sest komisjonidesse lubab seadus võtta ka liikmeid väljastpoolt volikogu. “Aga pole õige ka see, et seaduses üldse mingit sunnimehhanismi pole. Me kavatseme teha seadusandjale ettepaneku anda seadusega võimalus vaidlustada halduskohtus protseduuri rikkumist. Ma arvan, et see asi ei lähe arvukate kohtuvaidlusteni, sest kui sunnimehhanism on olemas, siis inimesed neid vaidlusi ei taha ja volikogus hakatakse mõistlikult kokku leppima. Muidu ei ole sel seaduse normil sisulist mõtet, kui selle täitmist ei saa kontrollida,” arvustas ta praegust regulatsiooni.

Kuigi Narva volikogu liige Ants Kutti on Narva volikogu asjakohase otsuse halduskohtus vaidlustanud, pole õiguskantsleri sõnul seni sedalaadi kaebusi menetlusse võetud. Senine praktika näitab, et selliseid kaebusi käsitletakse volikogusisese töökorralduse küsimusena.

Kuidas aga kirjutada seadusega ette, mismoodi volikogu liige peab komisjonide kokkupanekul hääletama?

“Eks nõue volikogu liikmele, et “pead tahtma”, on natuke absurdne. Aga põhimõte, et volikogu komisjon tuleb koostada tasakaalustatuse printsiibil, on teostatav ja see on valijate kaitsmiseks. See on kogu meie valimissüsteemi mõte, et esindatud on ka need, kes ei saanud enamust. Loomulikult, demokraatliku otsustusmehhanismi iga viimast aspekti ei tohi ega saa seadusega reguleerida − see ei toimi, sest elu on nii kirju, rääkis Madise.

Linnasekretäri oluline roll

Küsimusele, kes siis peaks tulema välja eelnõuga, mis näeb ette kohtade jaotuse volikogus, vastas õiguskantsler, et juhtroll peaks siin olema valla- või linnasekretäril, kes pakuks välja kohtade jaotuse komisjonides ja valmistaks ette ka sellekohase eelnõu. “Tahaksin uskuda, et väga suur roll on siin ka avalikkusel. Et avalikkus mõistab selle hukka, kui kokkuleppeid või seadusi rikutakse. Kui tekib opositsiooni õiguste kaitsmise mehhanism, siis kaalukauss hakkab kalduma sinnapoole, et lepitakse ka uue poliitilise kultuuriga,” arvas ta.

Üks probleem, millega õiguskantsleri bürool on tulnud kokku puutuda, on omavalitsustes ka see, et põhjendamatult ei väljastata opositsiooni esindajatele näiteks omavalitsuse tegevusega seotud dokumente. “Tõenäoliselt on omavalitsustes ka paljud dokumendid tembeldatud asutusesiseseks kasutamiseks, kuigi need seda olema ei peaks,” lisas ta.

Valimistel Kohtla-Järvel kõige rohkem hääli kogunud Eduard Odinets ütles, et opositsiooni on volikogus küll ahistatud sellega, et revisjonikomisjoni pole lastud ühtegi opositsiooni esindajat, kuid ta ei ole selle pärast veel kusagile kaebust esitanud. Tema leiab, et kolmeliikmelises komisjonis peaks proportsionaalsuse tagamiseks opositsioonil olema vähemalt üks koht. “Ega ma ei teagi õigupoolest, kellele kaevata. Ootan, mis reaktsioon tuleb kohtult Narvast esitatud kaebusele,” sõnas ta.

Ants Kutti, kes enda õiguste kaitseks Tartu halduskohtusse pöördus, ütles, et kohus ei ole veel võtnud seisukohta küsimuses, kas tema kaebust üldse menetlusse võtta saab. Enne tahab kohus ära oodata Narva linna seisukoha. “Aga kui seda menetlusse ei võeta, on seegi otsus, mis midagi näitab.” Kutti hindas positiivseks asjaolu, et õiguskantsler on astumas samme seaduse muudatusteks, mis opositsiooni õigusi kaitseks.