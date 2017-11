Jõhvi saab uued abivallavanemad

29. november 2017

Jõhvi volikogu plaanib sel neljapäeval kinnitada ametisse abivallavanemad, kelleks saavad koalitsiooni kokkuleppe kohaselt praegune majandusspetsialist Aivo Tamm ja senine Kohtla-Nõmme vallavanem Riina Sooäär.

Jõhvi volikogu esimees Niina Neglason tunnistas, et võimekaid inimesi, kes oleks nõus vallavalitsusse tööle tulema, lihtne leida pole. Nii tehti ettepanek tulla Aleksei Naumkini juhitavasse vallavalitsusse haridust, kultuuri ja sporti kureerivaks abivallavanemaks Riina Sooäärele ning majanduse ja arengu küsimustega tegelevaks abivallavanemaks plaanitakse majandusspetsialistina Jõhvi vallavalitsuses töötavat Aivo Tamme, kellel see oleks juba kolmandat korda vallavalitsuse liige olla.

Olematu vallavalitsus

“Jah, meil ei olnud sellele kohale paremat kandidaati,” tunnistas Neglason, lisades, et Tamme kandidatuuri pooldas nii tema valimisliit kui ka koalitsioonipartner, valimisliit Jõhvi − Meie Kodu. “Aivo on neli aastat seda tööd teinud ja loodame, et ta saab sellega edaspidigi hakkama,” selgitas volikogu esimees.

Tamm ise eile pärastlõunal veel väga konkreetselt oma kandidatuurist ei teadnud. “Ega minuga ole veel keegi väga konkreetselt sellest rääkinud. Täna (eile − E.K.) õhtul peaks sel teemal jutuajamine olema,” sõnas ta. Tamm tunnistas, et teemat on majas siiski käsitletud. “Ma olen ka öelnud, et kui kedagi paremat ei leia, eks ma siis olen nõus. Aga vastasel juhul, mida me siis teeme? Paneme pillid kotti ja läheme laiali või?” viitas ta sellele, et praegu näiteks ei saa vallavalitsus otsuseid langetada pärast seda, kui endine abivallavanem Vadim Ivlijev ametist vabastati. “Vallavalitsuse istungeid ei saa pidada, sest mina olen praegu ainus nii-öelda vana vallavalitsuse tegevliige,” lausus Tamm.

Lisanduda võib veel üks valitsuse liige

Riina Sooäär ütles, et kui talle tehti ettepanek asuda abivallavanema kohale, võttis ta veidi mõtlemisaega, kuid kaua ei kahelnud, sest omavalitsustöö on talle tuttav. “Töö on igas omavalitsuses sarnane, Jõhvi on lihtsalt veidi suurem,” sõnas ta. Sooäär elab ise Lääne-Virumaal ning on pikka aega töötanud Kunda linna arendusnõunikuna ja olnud ka Kunda linnapea. Viimased aastad juhtis ta Kohtla-Nõmme valda ja osales valla poolt ka tulevase Toila valla ühinemiskõnelustel. Toilast talle lõppkokkuvõttes aga tööpakkumist pärast valimisi ei tehtud. Õigem oleks öelda, et algul räägiti küll võimalusest asuda Toila vallavalitsusse tööle. “Kuid otsused on vahepeal muutunud,” sõnas Sooäär.

Niina Neglason ütles, et võimalik on, et tulevikus lisandub praegu kavandatavas kolmeliikmelises vallavalitsuses veel üks valitsuse liikme koht. “Tahaks tuua vallavalitsusse värskemat verd, kellel oleks uusi ideid ja mõtteid,” sõnas Neglason.

Üks personaliotsus puudutab aga volikogu esimeest ning volikogu kantseleid. Nimelt tuuakse neljapäeval volikogu ette eelnõu, mis näeb ette volikogu kantseleis nõuniku ametikoha sisseviimist. Põhjaranniku andmetel kavatsetakse sellele ametikohale võtta juristiharidusega Riho Sillar, kes on kunagi töötanud vallavalitsuses õigusnõunikuna.