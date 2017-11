Põhjarannik 28. novembril

28. november 2017

Jõhvi volikogu plaanib sel neljapäeval kinnitada ametisse abivallavanemad, kelleks saavad koalitsiooni kokkuleppe kohaselt praegune majandusspetsialist Aivo Tamm ja senine Kohtla-Nõmme vallavanem Riina Sooäär.

***

Narva-Jõesuu südamesse plaanitakse rajada nüüdisaegne kaugküttekatlamaja, milles kütusena kasutatakse hakkpuitu. Katlamaja tulevased naabrid aga on juba praegu mures lõhnade, veoautode ja katlamaja korstnast tulema hakkava suitsu pärast.

***

Linnapea Ljudmila Jantšenko kutsel viibib täna Kohtla-Järvel õiguskantsler Ülle Madise. Palvega kokku saada on õiguskantsleri poole pöördunud ka Kohtla-Järve korteriühistute juhtide assotsiatsioon, kes on mures, et uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus tekitab probleeme juurde nendes regioonides, kus kinnisvara hinnad on madalad.