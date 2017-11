Põhjarannik 25. novembril

25. november 2017

Valitsuse plaan jõustada tuleva aasta 1. juulist maakonnaliinidel tasuta ühistransport tekitab segadust nii praegu seda liiklust korraldavates maavalitsustes, bussifirmades kui ka maakonnaliine sõitvate busside kasutajates. “See on valitsuse otsus poliitilise “hurraa!” võtmes. Ma ei ole näinud mitte mingisugust analüüsi, kuidas see tasuta ühistransport maainimeste liikumist mõjutab,” ütles Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Hardi Murula. “Ühistransport ei koosne ainult maakonnaliinidest: on ka linnaliinid, on kommertsliinid. Kui nende võrk muutub hõredamaks, peame lõpuks tagama kõike hõlmava ühistranspordivõrgustiku.”

***

Idavirulased on Eesti Vabariigile saja aasta juubeli kingituste tegemisega hoo sisse saanud, kusjuures arvukalt algatusi pärineb venekeelsetelt eraisikutelt ja kollektiividelt. Üks viimaseid, kes on liitunud kingitegijate ridadega, on Kohtla-Järve Maleva põhikool, kus on valmimas 100 kikilipsu Eestile.

***

Neljapäeval erakorralisele istungile kogunenud Kohtla-Järve linnavalitsus kinnitas linna tänavate ja haljasalade hooldajaks järgnevaks viieks aastaks firma N&V, kes on seda tööd teinud sajandivahetusest alates. Linnavalitsuse linnavara peaspetsialist Tatjana Orlova ütles eile, et OÜ N&V oli ainus firma, kes tähtajaks, 6. novembriks hinnapakkumise tegi.