Kaheparteisüsteem? Tänan, ei

25. november 2017

Pärast sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi on Eesti poliitiline maastik mõnevõrra selgem kui enne seda.

Enne valimisi oli kuulda võrdlemisi umbkaudseid politoloogilisi arvamusi-ennustusi ühe või teise erakonna tõusust või mõõnast. IRLile ennustati nii künnise alla jäämist kui ka lagunemist. Nüüdseks on selge, et kuulujutud on kummutatud. Eesti inimesed on uue haldusjaotuse järgi omavalitsustes oma arvamuse öelnud ja IRL on selgelt pildil.

Erakondadest sai IRL üle Eesti kolmanda tulemuse. Läksime oma nimekirjadega välja 47 omavalitsuses 79st. Valimisliidud võitsid valimised 45 omavalitsuses, sellele järgnes Reformierakond võiduga 15 omavalitsuses, Keskerakond 11s ja IRL oli võidukas kuues. Meile järgnesid sotsid neljas ja EKRE ei võitnud valimisi mitte üheski omavalitsuses. Koalitsioonides osalevad meie liikmed aga 21 omavalitsuses üle Eesti. Võttes arvesse prognoose, ületasime neid kõikjal.See ei anna siiski põhjust rahuloluks, sest see pole meie toetuse lagi. Peame endalt raputama viimaste aastate hüplikust poliitikast tingitud taaga, tunnistama oma vigu ning enda põhimõtteid kaitsma ja selgelt väljendama.Skeptiline lugeja võib nüüd küsida, miks ma kirjutan nii pikalt IRList ja keda see huvitama peaks. Liialdamata võib öelda, et Eesti on väga paljuski seda nägu, mida IRL ja tema eellased on ette pannud ning ellu viinud: taastanud Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel, viinud ellu majandusreformid, pöörates Eesti idast läände, seadnud kursi integreerumisele NATO ja Euroopa Liiduga, võtnud kasutusele e-valitsemise ja ID-kaardi, nõudnud järjekindlalt haldusreformi alates 1999. aastast ja lõpuks valitsuspartnerid selle vajalikkuses ära veennud, hoidnud Eesti kodakondsus- ja keelepoliitikat kindlal kursil, seisnud järjekindla kaitsepoliitika eest jne.

Loetelu on palju pikem. Loomulikult on aus öelda, et alati oleme me neid asju teinud koalitsioonivalitsustes koos partneritega, sest teisiti pole see ju Eestis võimalikki. Parlamendis on viimase dekaadi jooksul olnud neli kuni kuus erakonda, varem rohkemgi.

Vähem polegi Eestile mõistlik. Vähem oleks lausa kahjulik. Suurima toetusega erakonnad − Reformierakond ja Keskerakond − on hakanud üha rohkem tagasi pöörduma oma varasema ambitsiooni poole, kus inimestel oleks justkui valida vaid kahe alternatiivi vahel. Selle nimel vastandutakse ja luuakse ühiskonnas poliitilist mütoloogiat, kus oleks justkui kaks poolust. Elu on aga mitmekesisem ja valikuid on rohkem.Ajalugu on näidanud, et vastandusest hoolimata pole nendel erakondadel olnud kunagi probleemi koos valitseda või siis koalitsioonides tugevalt partnereid survestada. Selline olukord ei ole aga pikas vaates kasulik. Seda oli näha 17 aastat valitsustes olnud ja 11 aastat peaministripositsiooni hoidnud Reformierakonna arrogantse suhtumise süvenemisest, mis väljendus erisugustes vormides.Kuigi praegune koalitsioon ei ole IRLile lihtne, oleme suutnud siiski mitmeid meie arvates sobimatuid arenguid peatada ja Eestit õigel kursil hoida. Selle eest tuleb tunnustada ka peaminister Jüri Ratase suutlikkust väiksemate valitsuspartneritega arvestada ja tasakaalukate läbirääkimiste abil lahendusi leida.Sellest hoolimata tuleb olla tähelepanelik ja kriitiline, et kahe partei võim ei võimenduks kaheparteisüsteemiks. See oleks Eesti-sugusele väikeriigile ohtlik ja Eesti demokraatiale kahjulik. Mõistlik ja vastutustundlik konservatiivne erakond on Eesti demokraatia mitmekesisuse säilitamiseks ja Eesti edu hoidmiseks hädavajalik. Eesti poliitilise süsteemi tugevus on mitmekesisuses.