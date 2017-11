Teet Enok kulutas valimisteks 18 000 eurot

25. november 2017

Esitatud ametlike aruannete põhjal kulutas Jõhvis valimiskampaaniaks kõige rohkem isiklikku raha valimisliidus Jõhvi kandideerinud endine volikogu esimees Teet Enok, kellele läks valimistel osalemine maksma 18 034 eurot.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile esitatud aruannetest paistab välja, et Jõhvis tegi ülekaalukalt kõige kallima valimiskampaania valimisliit Jõhvi, kel kulus selleks kokku 21 789 eurot. Et 21kohalises volikogus sai see liit kolm kohta, kujuneb ühe koha hinnaks tehtud kulude põhjal veidi üle 7000 euro.

Ei kahetse ühtegi kulutatud eurot

Raha valimiskampaaniaks annetas mõnekümne euro kaupa suurem osa selles liidus kandideerinud inimestest. Ent lõviosa summast − 18 034 eurot isiklikku raha − pani mängu Teet Enok. Ta sai 97 häält ja pääses oma nimekirjast kolmanda ehk viimasena ka volikogusse, ent on jäänud seal praegu opositsioonileeri. Ülejäänutest eristus suurema panuse poolest veel ettevõtja Vjatšeslav Šlõk 2000 euroga, kes sai aga vaid 41 häält ja jäi volikogust välja.

Üle 21 000 euro kulutas valimisliit Jõhvi välireklaamile, oma trükistele, reklaamidele nii kohalikes kui ka üleriigilistes lehtedes ja veebiportaalides.

Enok ütles, et tal pole põhjust nii suurt rahakulutamist kahetseda. “Kõik see läks asja ette. Meil oli läbikaalutud plaan. Tulemus tuli, nagu tuli, aga tähtis oli, et saime uue valimisliiduna oma sõnumeid edastada,” märkis ta.

Enoki sõnul ei pidanud ta valimiskampaania kulude katmiseks oma vara müüma ega pangast laenu võtma. “See 18 000 on enam-vähem sama rahasumma, mis ma olen eelneval neljal aastal volikogus eri rollides olles hüvitistena saanud. Mulle tundus õige nüüd see raha valimiskampaaniasse suunata,” sõna Enok, kes on eelnevatel aastatel saanud hüvitisi nii volikogu esimehe, komisjoni esimehe, volikogu liikme kui ka valla osalusega ettevõtete või asutuste nõukogude liikmena.

Varjatud annetuste kahtlus

Enoki sõnul näitas valimisliit oma aruandes pedantse täpsusega ära kõik valimiskampaanias tehtud tegelikud kulutused. Kui ta kuuleb, et konkureerivad valimisliidud tulid toime vaid 4000-5000 euroga, kahtleb ta selle tõepärasuses. “Arvestades seda, kui palju nad nähtavat reklaami tegelikult tegid, võib oletada, et nad pole kõiki oma kulusid deklareerinud. Aga eks selle peavad täpselt selgeks tegema asjakohased komisjonid ja organid,” sõnas ta.

Eriti ajab Enokit muigama, kui ta kuuleb, et valimisliit Jõhvi − Meie Kodu deklareeris tasuta väljaandes Panorama ja kaabeltelevisioonis Lites tehtud reklaami kogukuluks vaid 400 eurot, kuigi neis kanalites reklaamiti seda valimisliitu ja kandidaate lehekülgede ja tundide kaupa.

Valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu ametlik esindaja Tamara Luigas ütles seevastu, et nende kampaania oli tagasihoidlik ja seetõttu ka kulutused väiksed. “Ilmselt saime siis Panoramast ja Litesest hinnasoodustust, kui see kulu nii väike tuli,” märkis ta.

Need meediakanalid kuuluvad Nikolai Ossipenkole, kes oli ka ise üks valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu liidritest. Seda, kas reklaami võimaldamine oma valimisliidule turuhindadest oluliselt madalama hinnaga liigitub varjatud annetuseks või mitte, peab hindama erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Kõige rohkem kohti − seitse − volikogus saanud valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu esitatud aruande põhjal oli nende valimiskulude kogusumma 4348 eurot. Suurimaks annetajaks oli 750 euroga Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin. 600 euroga panustasid nii Nikolai Ossipenko kui ka Dmitri Smirnov, kes valiti samuti volikogusse.

Erakondade kulutuste aruandeid veel pole

Kuue kohaga volikogus esindatud valimisliidu Jõhvi Eest kampaaniakulude kogusummaks on aruande põhjal 5476 eurot. Suurimaks panustajaks oli 1500 euroga Tiiu Sepp, kes ise sai vaid 40 häält ja jäi volikogust välja. Volikogu esimeheks taas valitud Niina Neglason lisas 600 ja volikogusse pääsenud Meelis Tint 861 eurot.

Niina Neglason märkis pärast valimisi, et neil puudus võimalus suurt kampaaniat teha, kuna nende eelarve tuli kokku vaid kandidaatide annetustest. Samas mainis ka tema, et Jõhvi − Meie Kodu reklaam paistis neist tunduvalt rohkem välja.

Et erakonnad esitavad oma kulusid kord kvartalis ja tsentraliseeritult, siis ei ole praegu veel avalikuks saanud, kui palju kulutasid kampaaniaks Jõhvis raha Keskerakond, Reformierakond ja sotsid. Jõhvis ohtralt reklaami teinud Keskerakonna esinumbri Martin Repinski sõnul jäid nende kampaania kulutused lisaks nendele, mida erakonna peakontor tasus, vahemikku 7000 – 10 000 eurot, millest suure osa tasub ta oma taskust.

Suuremad Jõhvi valimisliitudele annetajad

* Teet Enok (VL Jõhvi) 18 034

* Vjatšeslav Šlõk (VL Jõhvi) 2000

* Tiiu Sepp (VL Jõhvi Eest) 1500

* Meelis Tint (VL Jõhvi) 861

* Aleksei Naumkin (VL Jõhvi − Meie Kodu) 750

* Niina Neglason (VL Jõhvi Eest) 600

* Nikolai Ossipenko (VL Jõhvi − Meie Kodu) 600

* Dmitri Smirnov (VL Jõhvi − Meie Kodu) 600