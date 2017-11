Jõuluks pääseb taas Iisaku vaatetorni

25. november 2017

Tänavuse märtsitormiga ümber kukkunud Iisaku vaatetorni asemele kerkinud uus, pisut kõrgem torn saab päriselt valmis detsembri keskpaigas ja peaks püsima 20-25 aastat.

“Vana torn lammutatakse täiesti maha ja ehitatakse päris uus,” rääkis riigimetsa majandamise keskuse (RMK) loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna juhataja Heinar Juuse märtsis, mõned päevad enne seda, kui tormituul torni ümber kukutas. “Uus tuleb meetri jagu kõrgem ja palju turvalisem: vaheplatvorme enam ei tule, seega ei saa keegi minna kusagil vahepeal serva peale kõõluma. Inimesed liiguvad tornis trepitunnelis, mis peaks andma ka emotsionaalse turvalisuse: need, kes kõrgust kardavad, ei pea siis üles ronimise ajal hirmuga ringi või alla vaatama. Praegu, kui torn on nii-öelda alasti, läheb pilk ikka vahepeal uitama. Vaade ümbruskonnale avaneb nagunii alles päris üleval olles.”

Vana torni asemele uue ehitamisest oli räägitud juba mitu aastat, ajendiks puittornidele tavapärase eluea lõppemine ja sellest tingitud vajadus igal aastal midagi parandada või välja vahetada. Projekt valmis juba eelmisel aastal, ehitushankeni jõuti tänavu varakevadel. Uue torni ehitamise kõrval kätkes hange ka vana lammutamist. Napilt nädal pärast hanke väljakuulutamist tuli tellijal hakata selles muudatusi tegema − tormituul oli vaatetorni ümber lükanud, mistõttu lammutustööd teistsuguse sisu said.

Kuni torn veel püsti seisis, plaaniti seda külastajatele lammutustööde alguseni avatuna hoida.

Loodus otsustas teisiti.

Vanast tornist tugevam

“Lammutama ja materjali ära vedama pidime niikuinii, aga kui seda ümber kukkunud torni vaatasime, siis selle koha pealt, kust murdus, oli see päris tüma, nii et püstise torni lammutamisel oleks oht kindlasti suurem olnud,” rääkis ehitaja OÜ Jals Ehitus juhatuse liige Verner Jõgisalu.

Üldehitusega tegeleval Lääne-Virumaa firmal oli säärase torni ehitamisega üks kogemus juba olemas − Kotka matkarajal ehitasid nad vaatetorni alltöövõtjana.

“Muude puitehitistega võrreldes torn millegi poolest ei erine, pigem teeb asja lihtsamaks see, et siin pole elektrit, ventilatsiooni ega kütet. Projekt on päris korralik ja põhjalik; ainus, mis keerulisemaks teeb, on see, et tegemist on kõrgehitusega ja peab ohutusnõuded tagama. Selle tõttu on ka ehitusaeg päris pikk: tuleb arvestada ilmaga, eriti tuulega, sest kui see puhub juba 20-25 meetrit sekundis, siis ei soovitata enam kõrgel töötada. Kuna ülemises otsas on mõned diagonaalid veel puudu, siis on isegi praegu näha, et kergelt kõigub.”

Kui vana torn oli tehtud ümarpuidust, siis uue ehitamisel kasutatakse nelikantmaterjali.

“Selle paigaldamine on natuke lihtsam,” võrdles Jõgisalu.

Heinar Juuse lisas, et kuigi ka vana torni materjal oli immutatud, on saematerjali immutus efektiivsem. “Seda enam, et palk oli käsiimmutatud, praegune materjal on süvaimmutatud.”

Koera saba veel jäänud

Tööde algus jäi umbes kuu aega venima, kuna materjali ei saanud kohe kätte.

“Üritasime seda suvel varuda, aga siis on igal pool puhkuste aeg. Suhtlesime mitmete metsafirmadega, kuna siin on tegemist spetsiifilise materjaliga − kõige pikem materjal on üheksa meetrit, tavamõõt on kuus meetrit −, läks selle kättesaamisega aega,” põhjendas Verner Jõgisalu.

Ehituse enda käigus mingeid ootamatusi ette ei ole tulnud. Ainuke probleem oli kraana mäe otsa saamisega, lõpuks veeti see traktoriga üles. Väiksemad detailid tõstetakse nüüd juba taliga torni.

“Tehniliselt on kõik plaanipäraselt läinud, kõik mehed oskavad projekti vaadata,” kinnitas ta.

Ehituse kõige raskem osa − põhikonstruktsioon − on valmis, teha on veel ülemise osa platvorm ja katus, paigaldada mõned lisadiagonaalid ja piirded.

“Ja alumine trepp − selle jätame nimelt viimaseks, et kellelgi ei tekiks mõtet enne tööde lõppu hakata omapead torni ronima,” ütles Jõgisalu.

Tööd on plaanitud lõpetada detsembri teise nädalaga.

Uus torn on vanast poolteist meetrit kõrgem: vastavalt 30 ja 28,3 meetrit.

“Pakun, et 20-25 aastat peaks see torn nüüd püsima,” ütles Jõgisalu.

Valgustus tuleval aastal

Endine Iisaku vallavalitsus lubas vaatetorni projektile kaasa aidata torni juurde viivale rajale valgustuse paigaldamisega.

“Selle saab olemasoleva tänavavalgustussüsteemiga ühendada; oleme suusõnal lubanud, et võtame selle valgustuse enda kanda,” ütles tollane vallavanem Raivo Raap.

Nüüd Alutaguse vallavolikogu esimehena kinnitas Raap, et toetamise soov pole kusagile kadunud: “Ma ei näe, miks peaks uues volikogus keegi selle vastu olema. See on järgmise aasta teema, tuleb väike projektike teha. Kõigepealt on vaja otsustada, kust kohast toide võtta, projekti elluviimine ei ole kuigi suur töö.”