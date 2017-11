Balti elektrijaamas juhtunud tööõnnetuses hukkus vedurijuhi abi

25. november 2017

Seni kindlaks tegemata põhjustel juhtus ööl vastu kolmapäeva Narvas Enefit Energiatootmise Balti elektrijaama tootmisterritooriumil raske tööõnnetus, milles hukkus Enefit Kaevanduste logistikaüksuse kogenud töötaja. Surnukeha leiti sealt, kus hukkunu põhimõtteliselt olla poleks tohtinud.

Ööl vastu kolmapäeva, 21. novembril kell 23.35 sai häirekeskuses teate, et Enefit Energiatootmise Balti elektrijaama tootmisterritooriumil asuvast põlevkivipunkrist avastati meesterahva surnukeha. Sündmuskohale saabunud päästjad tõstsid surnukeha punkrist välja. Tehti kindlaks, et tegu oli ettevõtte töötajaga.

Politsei on juhtunu suhtes algatanud kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramist ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm.

Eile päeva lõpus ei osatud Viru ringkonnaprokuratuuris juhtunu kohta Põhjarannikule midagi rohkemat öelda.

“Surma põhjuse selgitab välja ekspertiis, selleks aga kulub aega,” sõnas prokuratuuri esindaja Jelena Filippova.

Ei olnud oma töökohal

Selgus, et hukkunu oli 59aastane Narva elanik Vladimir Rogalski. Mees töötas Enefit Kaevanduste logistikaüksuse vedurijuhi abina ehk tema tööülesannete hulka kuulus kaevandatud põlevkivi toimetamine elektrijaama.

Kaevurite ja energeetikute sõltumatu ametiühingu juhatuse liikme Marina Lukjanova sõnul ei kuulunud hukkunud tööline nende ühingusse, kuid liit on sellest hoolimata huvitatud aset leidnud traagilise õnnetuse asjaolude väljaselgitamisest.

Lukjanova sõnul ei ole esialgu selge, kuidas õnnetus Rogalskiga juhtus. “Tööeeskirja järgi ei oleks ta pidanud üldse seal olema,” sõnas ta.

Surnukeha leiti punkrist, kuhu üksteise järel tühjendatakse vagunid kas karjäärist või kaevandusest pärit põlevkiviga. Lukjanova ütles, et vedurijuhi abi ülesanne oli vaguneid haakida, ning tema sõnul ei oleks mees tohtinud punkri juures üldse olla − seal töötavad teised inimesed.

Pere saab abi

Eesti Energia kommunikatsioonijuht Kaarel Kuusk andis teada, et hukkunud meesterahvas oli töötanud põlevkiviettevõttes 24 aastat. Tol õhtul juhtunu kohta kontsern infot ei anna, kuna asja uurib politsei.

Kuusk avaldas hukkunu lähedastele Enefit Energiatootmise ja Enefit Kaevanduste nimel sügavat kaastunnet.

“Pakume sel raskel ajal psühholoogilist nõustamist nii hukkunu lähedastele kui ka lähematele kolleegidele,” ütles Narva elektrijaamade juht, Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Tõnu Aas.

Ka ametiühingust kinnitati, et ettevõte pakub tööandja kulul psühholoogilist nõustamist. “Pere jaoks tehakse kõik, mis vaja,” kinnitas Marina Lukjanova ning lisas, et nii elektrijaama kui ka põlevkiviettevõtte juhtkond on hukkunu perega juba suhelnud.