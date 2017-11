Põhjarannik 22. novembril

22. november 2017

Korruptsioonisüüdistusega kohtu alla antud kohalik ehitusettevõtja Alar Seppern palus end õigeks mõista, kuigi enne oli ta oma süüd altkäemaksu andmises tunnistanud. Prokuratuur soovib altkäemaksujuhtumist politseid teavitanud ettevõtja suhtes menetluse lõpetamist.

***

Vaivara vallavanema kohast ilma jäämise eest makstakse Veikko Luhalaiule riigi rahast hüvitiseks viiekohaline summa, ehkki kohe pärast Narva-Jõesuuga ühinemist asus Luhalaid linnavolikogu juhtima ja hakkab selle eest saama 2000 eurot kuus. Maksumaksjate raha mõistliku ja õiglase kasutamisega ei tundu sel midagi pistmist olevat.

***

Paljud Narva lasteaedade lapsed õpivad alates kolmandast eluaastast keelekümblusprogrammi järgi, ent pahatihti on sealsed õpetajad hädas eesti keele õige hääldusega. Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna haridusteenistuse juhataja Larissa Degel ütles, et ehkki halva häälduse probleem on laialt levinud, pööratakse sellele millegipärast vähe tähelepanu. “Sellest enamasti ei räägita. Kvalifikatsiooninõuete kohaselt on nõutav С1-taseme eesti keele oskus ning sel juhul eeldatakse, et kõik ongi korras.”