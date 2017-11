Virumaa korvpallipealinna tiitel jäi seekord veel Rakveresse

22. november 2017

Virumaa korvpallipealinna tiitel jääb ka sel sügisel Rakveresse, kuid kaks tasavägist kohtumist Reinar Halliku korvpallikooliga Eesti teises liigas näitasid, et Jõhvi ei jää praegu palju maha.

Nii nagu kuu aega varem Jõhvis, kulges ka korduskohtumine Rakvere mõlema meeskonna jaoks väikeste tõusude ja mõõnadega, kuid taas keeras viimase veerandi keskpaigas Rakvere mängu otsustavalt enda kasuks ja võttis 93:82 võidu, mis tagas neile Virumaa alagrupis ka täiseduga esikoha.

Halliku kuuest kolmesest ei piisanud

Reinar Halliku KK/Jõhvi SK jäi poolajaks 10 punktiga taha, ent suutis viimase veerandi alguseks vähendada kaotust neljale punktile. Veel viis ja pool minutit enne lõpuvilet oli Rakvere ees vaid viie punktiga, kuid lähemale Jõhvi meeskond enam ei saanud.

Reinar Hallik ise rassis peaaegu kogu kohtumise platsil ja puhkas vaid paar minutit. Meeskonna parimana viskas ta 23 punkti. Ta hiilgas ka oma leivanumbri − kaugvisetega, tabades koguni kuus kolmest kaheksast. Tema arvele jäi ka 10 lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kolm vaheltlõiget, ent ka viis pallikaotust.

Hea mängu tegi ka Andrus Lehismets, kes viskas 18 punkti ja andis neli resultatiivset söötu. Tarvase võitu panustas kõige rohkem Mihkel Kurg, kes tõi 24 punkti; tema kandis ka otsustavat rolli kohtumise murranguhetkedel viimasel veerandil.

Palju rumalaid vigu

Reinar Halliku sõnul näitas tema meeskond kohati päris head mängu, aga selliste tasavägiste kohtumiste võitmiseks jääb puudu veel stabiilsusest. “Olime peaaegu lõpuni mängus sees, ent tegime samas ka lubamatult palju rumalaid vigu ja sellest kaotus lõpuks tuligi,” tõdes ta.

Samas arendavad tema sõnul just mängud tugevate vastastega noort meeskonda kõige paremini. “Need on mängud, kus meid aetakse kõik 40 minutit täiega taga. Sellest tulevadki kogemus ja mängukindlus. Suuri võite on ka vaja. Aga ega see, kui paned vaid 30-40 punktiga nõrgematele meeskondadele ära, eriti midagi juurde anna. Selle peale on petlik “oksi laiali ajada”,” sõnas ta.

Tasavägiseid mänge peaks peagi ridamisi tulema, sest nüüd tuleb vastamisi minna ülejäänud neljas alagrupis teiseks jäänud meeskondadega, kes selgitavad omavahel, kes neist neli ja millise asetusega pääsevad veerandfinaali. “Need võistkonnad, kes nüüd vastu tulevad, peaksid olema tasemelt küllaltki võrdsed ning seepärast peaksid tulema huvitavad mängud nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele,” rääkis Hallik.

Samas loodab Hallik, et tema meeskond läheb iga nädala ja kuuga aina paremaks. “Alagrupiturniir ja eriti kaotused Rakverele näitasid meie nõrgemad kohad ära. Trennides on, mille kallal tööd teha, ja mehed kogesid ise mängudes, et treener ei aja tühja juttu,” sõnas ta.

Hallik ise soovib samuti hooaja teiseks pooleks paremasse sportlikku vormi tõusta. “Kaalu peab ju kuidagi väiksemaks saama,” selgitas 2,08 meetri pikkune hiiglane naljaga pooleks, miks ta viimases mängus peaaegu kogu kohtumise jooksul platsil rassis.

Trumm vedas HITO esimese võiduni

Virumaa alagrupi teises kohtumises sai hooaja esimese võidu kirja HITO/BC Karjamaa, kes alistas reede õhtul Jõhvi spordihallis põnevuskohtumises BC Narva 87:83. HITO teenis võidu suuresti tänu 34aastasele Edvard Trummile, kes oli sel hooajal esimest korda teises liigas platsil. Trumm tõi oma meeskonnale 25 punkti ja võttis 13 lauapalli.

Narvalastel oli põhitegija samuti veteran − 36aastane Dmitri Nazarov, kelle kontole jäi 26 punkti ja 11 lauapalli.

Nii HITO kui ka Narva said alagrupiturniiril ühe võidu ja neli kaotust. Parem korvide vahe andis kolmanda koha Narvale.

Et teistes alagruppides on veel hulganisti mänge pidamata, tuleb Ida-Viru meeskondadele nüüd enne vahegrupi mänge väike paus. Eelseisval laupäeval peetakse Ida-Viru meistrivõistluste mänge.