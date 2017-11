Vene turist on tagasi

22. november 2017

Kui neli aastat tagasi Venemaad raputanud drastiline majanduslangus ja rubla kursi dramaatiline kukkumine alguse sai, polnud kellelgi aimugi, kui kaua see kestab. Sest Ukraina sündmustega kaasnenud Lääne-Vene vastastikused majandussanktsioonid lubasid probleeme vaid süvendada.

Loomulikult jättis see oma jälje ka mitmetele Eesti majandusharudele, sest naabri käekäik ei saa kunagi teisi mõjutamata jätta. Turism on siin iseäranis tundlik valdkond, sest kui inimeste ostujõud kukub oluliselt ning rahvusvaluuta kurss euro või dollari suhtes langeb poole võrra, on aeg mõelda igapäevasele toimetulekule, mitte planeerida välisreise.

Venemaa ei ole kriisist siiani taastunud ja arvud näitavad väga vaevalist majanduskasvu. Seda rõõmustavam on aga see, et Venemaa elanike Eestisse reisimine näitab olulist kasvu. Ja Vene turiste puudutavad Ida-Virumaa näitajad on muu Eestiga võrreldes veel eriti head.

Ent mõne aasta tagusest kriisist idanaabri juures tasub ka õppust võtta. On täiesti loomulik, et Vene turist on Ida-Virumaa turismimajandusele ülioluline − sest siin on meie vahetus naabruses elanikke samas suurusjärgus kui Soomes, Lätis ja Leedus kokku. Ent siiski ei tohiks kõiki mune ühte korvi panna ja panustada tuleb ka neile turgudele, mis Venemaaga võrreldes võivad tunduda üliväikesed ja seetõttu ebaefektiivsed. Keerulistel aegadel võib neist palju abi olla.