Põhjarannik 21. novembril

21. november 2017

Eeldatavasti juba mai lõpus viiakse Struuga maastikukaitsealale 120 limusiini tõugu veist, et nad praeguseks taastatud 120 hektari luhtade edasise hooldamise enda kanda võtaksid.

***

Idanaabrite ööbimisi maakonna majutusasutustes on tänavu ligi 40 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Sealjuures on hiilgeaegade tulemus käegakatsutav. Statistikaameti andmebaasis pärinevad värskeimad andmed septembrikuust, seega saab teha kokkuvõtteid tänavu üheksa kuu kohta. Sel perioodil on Vene turistide ööbimisi olnud Ida-Virumaal 80 363, mida on 38 protsenti rohkem kui mullu samal ajavahemikul.

***

Kuna Narva vana raekoda hakatakse peagi rekonstrueerima, tuleb sealt ümber kolida ainulaadne ja turistide seas populaarne sõjaeelse Narva papist makett. Tohutu maketi pikaajaliseks eksponeerimiseks välja kuulutatud konkursile on laekunud üsnagi häid pakkumisi, kuid linnaisadel tuleb kõigepealt kaaluda, kas üürilepingu allkirjastamise asemel poleks ehk targem ehitada maketi jaoks näitustekeskus. Paar head kohta selleks on ka olemas.

***

Kogu Kiviõli piirkond on seadnud endale eesmärgiks vähendada elanike väljavoolu. Sama eesmärk on ka eelmisel aastal asutatud Kiviõli seltsil, kes näeb ennast hea meelega noorte hääletoruna ning unistab noortekohvikust, kus saaksid aega veeta kõik inimesed.