Lennuk Tooru hakkab lõbustama seikluskeskuse lapsi

17. november 2017

Varem Tallinna ja Kärdla vahel inimesi vedanud paarikümnekohaline lennuk Tooru tegi sel nädalal reisi suunal Tallinn-Kiviõli, kus ta järgmisel suvel hakkab keskset rolli mängima pereatraktsioonide keskuse mänguväljakul.

Tallinnast Kiviõlli ei reisinud pensionipõlve pidav Tooru mitte omal käel, vaid haagisega. Lennuk, mis pidi transportimise eesmärgil korraks oma tiibadest loobuma, saab keskseks atraktsiooniks juunis avataval pereatraktsioonide mänguväljakul.

Vanatehnika varjupaik

Tooru, millega Hiiumaalt pärit Kiviõli seikluskeskuse juht Janek Maar isegi üle mere reisinud, lendama seikluskeskuses ei hakka. Küll saab ta endale koha künkal ning kokpitis istuvad lapsed peaksid pilooditunde kätte saama. “Peame lennukit kõvasti kõpitsema: panema kinni turritavad plastmassosad, vahetama välja näidikud ning ehitama sellele uue põranda,” loetles Maar töid, mida tehakse. Istekohti jääb lennukisse alles vähem kui praegu. See-eest tuleb liikumis- ja mänguruumi juurde.

Transportimiseks ära võetud tiivad saab lennuk tagasi. Ühte tiiba hakkab asendama liulaskmiskoht.

Tooru pole aga ainus vana masin, mis keskuses endale uue kodu leiab. Juba ootavad seal taaskasutust üks linnaliini buss, millest saab liikluslinnaku õppeklass, kopplaadur, mis saab kaevandamisala väravaks, ning tuletõrjeauto, mida hakatakse kasutama tuletõrjeaktraktsiooni juures.

Suviste atraktsioonide ehitamine on täies hoos. “Kui me esialgu plaanisime, et talvel töid ei tee, siis tegelikult tahame teha nii palju, kui ilm võimaldab. Siis jääks aprilliks-maiks lõpetamine ja juuni alguses saaksime atraktsioone juba katsetada,” ütles Maar, et eesmärk on vähemalt juuni teises pooles uued atraktsioonid avada.

Kaevamistööd tehtud

“Ma ei teagi, kas me tänavu ootame talve või ei,” muigas Maar, kelle sõnul oleks ideaalne, kui nad mõned nädalad veel hoogsalt ehitada saaksid ning jõuludeks lumi maha tuleks.

Pärast seikluskeskuse avamist on olnud mitu aastat soojad talved, mis on suusahooaja lühikeseks jätnud. Ehkki keskus hoiab ka nüüd ilmal silma peal ning loodab head suusatalve, on tänu suviste atraktsioonide arendamisele pinget vähem. “Vaatame sooja ennustavale ilmale heatahtlikumalt kui varem,” tunnistas ta.

Talvekeskusega seotud pinnasetööd on lõpetatud ning see hooaja algust edasi ei lükka. Mäe tipp ehitati mitme meetri võrra laiemaks. Kunagi mäkke rajatud renn aeti siledaks ning see kasvatas tõstuki kõrval olevad nõlvad poole laiemaks.

Sel aastal avatakse algajatele nõlv koos eraldi tõstukiga. Samuti ehitatakse väike tõstuk keskuse peamaja lähedale künkale, mis jääb suusainstruktori kasutada.

Kui lumetootmiseks ehitati keskusesse uus tiik, siis seda sel talvel veel kasutama ei hakata. “Kuna muda uues tiigis ei settinud piisavalt kiiresti, ühendatakse kaks tiiki pärast suusahooaega. Sellega väldime muda sattumist lumekahuritesse,” rääkis Maar. Kuna sel aastal on olnud palju sademeid, on nii uue kui ka vana tiigi veetase rekordiliselt kõrge ning tänu sellele peaks lumetootmiseks vett jaguma.

Suvel saab ühendatud tiikide peal aga juba paadiga sõita.