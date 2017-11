Mannima alustas olümpiahooaega paljulubavalt

17. november 2017

Tatjana Mannima näitas esimese lume võistlustel Põhja-Soomes, et on olümpiahooajaks hästi valmistunud ja eelmiste talvedega võrreldes Soome parematele isegi lähemale tulnud.

Mannima sai laupäeval 5 km klassikasõidus 19. ja pühapäeval uisustiilis sõidetud 10 km distantsil koguni 14. koha. Et varasematel hooaegadel põhiliselt maratonidele keskendunud Mannimal on ka päris hea kiirus, tõestab sprindi kvalifikatsioonis näidatud 18. aeg. Kui sprindis oli temast kaks kohta eespool Anett Veerpalu, siis pikematel distantsidel jättis Mannima, nagu viimastel aastatel tavaks saanud, kõik kodused konkurendid selja taha.

Avastardid andsid kindlustunnet

Võistlustel osales suurem osa Soome parematest naissuusatajatest, ent peale nende oli stardis nimekaid sportlasi ka teistest riikidest, nagu näiteks poolatarist olümpiavõitja Justyna Kowalczyk, aga ka rohkelt tugevaid keskmikke, kes korduvalt maailmakarika etappidelt punkte teeninud.

Kui 5 km klassikas kaotas Mannima maailmameistrivõistlustel kuus medalit võitnud soomlannale Krista Parmakoskile pisut rohkem kui minutiga, siis 10 km vabastiilis kogunes Sotši olümpial hõbeda võitnud Anne Kyllönenile kaotussekundeid vaid 47. Justyna Kowalczykile, kes on viimastel aegadel keskendunud küll põhiliselt klassikastiilile, jäi Mannima alla vähem kui viis sekundit.

“Olin isegi mõnevõrra üllatunud, et sõidud nii hästi välja tulid. Ma ei ole praegu veel vormi forsseerinud. Sellisest seisust on hea edasi minna, sain kindlust, et olen hooajaks valmistudes teinud õigeid asju,” sõnas ta.

Tatjana Mannimale, kes harjutab omaette ilma treenerita, on hooaja avavõistlused tähtis lakmuspaber, et hinnata, kas ligemale pool aastat tehtud töö on läinud täkkesse või mitte.

Jätkas olümpia nimel

Kevadel kaalus 37aastane Mannima päris kaua, kas teha veel kahe tütre kasvatamise kõrvalt üks aasta tippsporti või loobuda. Ta oli pikamaasuusatamise Worldloppet Cupi sarja kokkuvõttes saanud neljanda koha ning tunnistas, et on nii hooajast kui ka sellega kaasnevatest sõitudest võistlustele ja laagritesse ning paralleelselt koduse elu korraldamisest moraalselt päris kõvasti väsinud.

“Aga kuna tulemas on olümpiamängud, siis mõtlesin, et oleks hea oma karjäär sellise hea noodiga lõpetada. Siis ei jääks midagi kripeldama,” sõnas Ida-Viru selle sajandi parim naissuusataja, kes on osalenud 2006. ja 2010. aasta olümpiamängudel.

Maikuus tegi Mannima läbi ka ühe lõikuse. Ta oli pikemat aega võidelnud sellega, et just uisustiilis sõites lõi pidevalt jalga valus kramp, mille nahka läksid mullu ka mitmed maratonid. Nagu näitas äsjane hea tulemus just vabastiilis, oli Mannima sõnul sellest operatsioonist kasu.

Olümpiakoha eest tuleb veel võidelda

Kuigi suusaliit valis Otepääl elava, kuid Kiviõli suusaklubi eest võistleva Mannima eelmise hooaja Eesti parimaks naissuusatajaks, ei ole koht olümpiakoondises veel sugugi kindel. Selle kindlustamiseks tuleks koguda rahvusvahelistelt võistlustelt FISi punkte, mida arvutatakse keerulise süsteemiga tulenevalt võistluse tugevusastmest ja kaotuse suurusest võitjale. Peale selle tuleb ilmselt veel kord tõestada oma paremust ka jaanuari keskpaigas toimuvatel Eesti meistrivõistlustel.

Maailmakarika esimestel etappidel Mannima startida ei plaani. Ta eelistab praegu pisut nõrgema kui ühtlasema tasemega suusatajate võistlusi. Seal on võimalik FISi punkte isegi rohkem teenida kui maailmakarikal, kus näiteks norralanna Marit Björgen võib kõikide teistega väga suured vahed sisse sõita ja siis ei jagu ka ülejäänutele eriti palju punkte.

Praegu harjutab Mannima Põhja-Soomes, kus on väga head lumeolud. Seal on tal kaasas ka mõlemad tütred. Peagi kavatseb ta nad aga tuua Eestisse emale hoida ja sõita Itaaliasse kolmenädalasse treeninglaagrisse, mis peaks otsustavateks startideks andma kõige olulisema lihvi. Võimalik, et detsembri keskel teeb ta kaasa ka Šveitsis Davosis toimuval maailmakarika etapil, kus saab võrrelda oma seisu kõikide maailma praeguste tippudega.

Kuna tänavu on Mannima põhiline eesmärk võimalikult hea esinemine Lõuna-Koreas toimuvatel olümpiamängudel, aga mitte pikamaasuusatamise etapid, siis on selle tõttu ka treeningud olnud teistsugused. Mahud on mõnevõrra väiksemad, kuid suurem rõhk on intensiivsusel ja kiirusliku vastupidavuse arendamisel.

Olümpial kavas olevatest sõitudest sobib Mannimale kõige paremini 30 km klassika, ent ta tahaks ka lühematel distantsidel starti tulla.