Ida-Viru programm taas tardunes?

15. november 2017

Vahetult enne kohalikke valimisi oktoobri alguses jõudis ammuoodatud Ida-Viru investeeringute programmi arutamine lõpuks valitsuse kabineti istungile. Kaugemale sealt aga mitte, sest ministrite vahel tekkisid erimeelsused, mille peale selle programmi raames ikkagi tasub raha kulutada ja mida konkreetset Ida-Virumaal ära teha.

Moodustati nii-öelda üksmeele saavutamise kolmeliikmeline töörühm, kuhu kuuluvad keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab, sotsist töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ning IRLi kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu.

6. oktoobril Keskerakonna valimisürituseks kujunenud Jõhvi pargikeskuse nurgakivi panekul rääkis Aab Põhjarannikule, et töörühm kavatseb oma kokkulepitud ettepaneku viia valitsuse lauale kuu aja jooksul. Nüüd on see aeg möödas, aga Ida-Viru programmi puudutavaid uusi uudiseid pole Stenbocki majast tulnud.

Põhjarannik tahab uskuda, et Ida-Viru programmi ei ole taas pikkadeks kuudeks sahtlitesse unustatud. Mingi tegevus käib ja kirjade registritest on näha, et taas kord küsitakse ka siinsete omavalitsuste arvamusi, kui palju peavad nemad ise vajalikuks ettevõtluse arendamisse panustada.

Samas on ministrid väitnud, et järgmise aasta eelarves on Ida-Viru programmi jaoks viis miljonit eurot kavandatud. Räägitud on nii noorte stipendiumidest kui ka ettevõtete toetamisest. Kas keegi valitsuse liikmetest oskab selgitada, milline on selle raha kulutamise konkreetne plaan ja milliseid tulemusi peaks see Ida-Viru jaoks kaasa tooma?