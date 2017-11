Põhjarannik 14. novembril

14. november 2017

Juubelihõnguline, 20. aasta isa tiitel anti isadepäeval Estonia kontserdisaalis muhedale Ida-Virumaal Aa külas elavale mehele Meelis Sibritsale, kes on koos abikaasa Helmiga üles kasvatanud kuus vahvat last − nüüd juba täiskasvanut.

***

Konkursi “Põhja-Eesti parimad turismiarendajad 2017″ aasta väikeettevõtteks kuulutati Kauksi puhkemaja kui Peipsi piirkonna ettevõtjate koostöömootor ja kohaliku toidu edendaja. Kauksi puhkemajale on toonud ohtralt tähelepanu käimasolev Peipsimaa maitsete aasta. “Eks me püüame maitsete aastast võimalikult palju kasu lõigata − rumal oleks jätta seda kasutamata,” ütles Kauksi puhkemaja perenaine Piret Talistu.

***

Narva riigigümnaasiumi avamine lükati detailplaneeringu koostamise tõttu aasta jagu edasi. Kui algul oli kavas Narva riigigümnaasium avada 2021. aasta septembriks, siis nüüd on jutt 2022. aasta 31. augustist. Omavalitsuse ja haridusministeeriumi vaheline leping on ettevalmistamisel alates möödunud aastast, kuid esialgu allkirjastamata. Oletuste kohaselt peaks see allkirjastatud saama käesoleva aasta lõpuks.