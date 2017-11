Põhjarannik 11. novembril

11. november 2017

Tänavu kevadel Hiiumaale Kärdla külje alla Eesti seni võimsaima, 1,1megavatise päikeseelektrijaama rajanud AS Footonvolt saatis novembri hakul Kohtla vallavalitsusele kirja, uurimaks võimalusi rajada Järve külasse Keskuse kinnistule päikeseelektrijaam planeeritava liitumisvõimsusega 0,9 megavatti. Footonvoldi juhatuse liige Marek-Andres Kauts ütles, et see teema on praegu veel väga toores: “Enne kui sellest üldse midagi rääkida, peame saama tagasisidet nii vallalt kui võrguettevõttelt. Praegu on tegemist alles eeluuringuga ja me vaatame paljusid kohti. Ükski teine uuritavatest kohtadest ei asu Ida-Virumaal.”

***

Kohtla-Järve linna tellitud laste mänguväljakute seisukorra kontroll näitas, et enamik neist tuleks demonteerida. Küsimusele, kuhu plaanitakse ehitada uued väljakud ja kui palju neid tuleb, linnavalitsusel esialgu vastust pole. “80 protsenti laste mänguväljakutest demonteeritakse,” ütles Kohtla-Järve aselinnapea Deniss Veršinin. “Kuulutame välja hanke, et leida firma, kes selle töö ära teeb ning pärast konstruktsioonide lammutamist territooriumi haljastab. Tuleb ka otsustada, kuhu rajada uued väljakud ning kas ehitada Järve ja Ahtme linnaossa kummassegi üks nüüdisaegne spordi- ja mänguplats või teha mitu väiksemat.