Jõhvi koalitsioon kaotas volikogus ühe hääle

11. november 2017

Jõhvi volikogus koalitsiooni moodustanud Niina Neglasoni ja Nikolai Ossipenko võimuliit on kaotanud esialgsest 13 häälest ühe, kui Neglasoni nimekirjast on opositsiooni poolele pudenemas Roman Graf.

Ettevõtja Roman Graf sattus oma nimekirjakaaslaste põlu alla pärast 30. oktoobril toimunud volikogu esimest istungit, kus volikogu esimeheks valiti Niina Neglason ning aseesimeheks Jelena Bezvoditskaja Ossipenko nimekirjast. Opositsioon Reformierakonna esindaja Aivar Surva näol esitas siis aseesimehe kandidaadiks Roman Grafi. Viimane oli oma kandidatuuri esitamisega ka nõus. Niina Neglasoni sõnul oli Graf vahetult enne volikogu istungit oma valimisliitu Jõhvi Eest informeerinud, et on andnud opositsioonile nõusoleku kandideerida aseesimehe kohale. “Ta ütles, et tahab olla sillaks opositsiooni ja koalitsiooni vahel,” sõnas Neglason. Graf sai kaheksa häält ning ei osutunud valituks. Küll aga ei arvesta Jõhvi Eest enam Grafi kui oma liikmega.

6 asemel 5

“Sellega me oleme leppinud, et meid on nüüd viis. Mul on väga hea meel, et see selgus kohe algul, volikogu esimehe valimisel. Tegelikult on see volikogu kõige tähtsam valimine. Kui sa sellel valimisel vead oma inimesi alt, ütlemata midagi, siis arvan, et selle inimesega ei ole võimalik koos töötada,” sõnas Neglason Põhjarannikule.

Neglason rääkis, et Ossipenkoga on valimisliidu Jõhvi Eest nimel suhelnud tema ja selleks olid talle antud volitused. “Aga ma ei tee ühtegi käiku, ilma et meie valimisliit seda ei teaks. Roman Grafile ei andnud valimisliit volitusi pidada mingeid läbirääkimisi ja olla mingiks sillaks.”

Roman Graf ütles Põhjarannikule, et ta ei ole opositsiooniga mingeid läbirääkimisi pidanud, kuid tunnistas, et on kohtunud Aivar Survaga, kui talle tehti ettepanek nõustuda kandideerima volikogu aseesimeheks. Ta ütles, et tema arvamused Niina Neglasoniga koalitsiooni asjus lahknevad. “Praegu tahan ma näha, kellest saab abivallavanem. Mina näen opositsioonis tugevaid tegijaid, keda võiks vallavalitsusse kaasata ja kes võiksid Jõhvi heaks töötada,” sõnas ta. Küsimusele näidete kohta, nimetas ta Martin Repinskit Keskerakonnast. Graf lisas, et opositsioon pole siiski teda enda ridadesse arvanud.

Graf ütles, et ei temale ega ka mitmetele teistele valimisliidu liikmetele ei meeldi koalitsioon Ossipenkoga. “Kui oli koosolek, kus see koalitsiooni minek otsustati, siis paljud sellel ei osalenud ja olid pärast ebameeldivalt üllatunud. Arvan, et kui inimesed oleks enne valimisi sellisest koalitsioonist teadnud, olnuks valimisliidu nimekiri kümmekonna inimese võrra lühem ja valimistel oleks saadud 3-4 kohta, mitte 6,” sõnas Graf.

Kardab vallavalitsuse kaaperdamist

Reformierakondlane Aivar Surva ütles, et tema teada on Neglasoni valimisliit Grafi oma nimekirjast kustutanud. “Kuna ta julges vastu hakata, tehti talle 1:0 ära. Aga eks kahtlejaid on seal teisigi. Eks see koalitsioon Ossipenkoga oli paljudele üllatus,” sõnas ta. Surva lisas, et kui see koalitsioon peaks neli aastat vastu pidama, “siis hakkab Ossipenko oma firmadele raha pumpama”. Tema sõnul on oluline jälgida, kas Ossipenko saab enda kätte kontrolli vallavalitsuse üle, eriti selles, mis puudutab majanduse poolt ja tegeleb hangetega. “Paraku Eestis on nii, et tegelikuks võimu teostajaks on vallavalitsus, mitte volikogu,” lisas Surva.

Roman Graf sõnas, et enne valimisi rääkis Niina Neglason, et on võimalik valitseda laial rindel ja ilma koalitsioonilepinguta. “Nüüd on meil samamoodi nagu Kohtla-Järvel, et võitja võtab kõik. Aga see pole ilus, sest ka teisele poolele andsid valijad palju hääli,” sõnas Graf.

Neglason ütles, et nad ei ole kedagi kõrvale lükanud, kuid ei taha lasta korduda olukorral, kus neil on volikogus napp enamus − 11 häält − ja siis hakkab keegi neist manipuleerima. “Me oleme seda elus näinud ega taha, et see uuesti nii läheks,” sõnas ta.