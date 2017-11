Põhjarannik 10. novembril

10. november 2017

Alutaguse vallavolikogu teise istungi juhatasid eile sisse mardisandid, kes soovisid saadikutele kasevitsaga antud nähvakate saatel, et nad ise usinad ja terved oleksid ning mõistus terav püsiks. “Et teil oleks nägu naeru täis, et vallakassa oleks raha täis, et vallarahvas oleks rõõmu täis ja et teil kellelgi pahandusi ei oleks,” puistati saalipõrandale õnne toovaid viljateri. Edasi asus volikogu nende soovide täitmise nimel tööd tegema. Alutaguse vallavolikogu kinnitas vallavanemaks Tauno Võhmari ja viieliikmelise vallavalitsuse ning valis oma komisjonidele juhid.

***

Eesti Energial pole ligilähedaseltki õnnestunud lunastada endiste juhtide kuus aastat tagasi välja käidud vekslit, et 2017. aastal toodetakse kodumaist põlevkividiislit nii palju, et sellest piisab kogu Eesti vajadusteks, kuid pisemaid edusamme varasemast puhtama bensiini saamisel põlevkivist on siiski tehtud.

***

Jõhvi volikogus koalitsiooni moodustanud Niina Neglasoni ja Nikolai Ossipenko võimuliit on kaotanud esialgsest 13 häälest ühe, kui Neglasoni nimekirjast on opositsiooni poolele pudenemas Roman Graf.