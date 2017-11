Sillamäe Kalev uppus võlgadesse

9. november 2017

Ida-Virumaa viimaste aastate edukaim jalgpalliklubi Sillamäe Kalev langes võlakoorma all kokku ja tema mängud Eesti tugevamates liigades on lähemateks aastateks mängitud.

Kuigi tulemuste poolest oli Sillamäe Kalev kindlustanud endale koha meistriliigas ka järgmiseks aastaks, teadsid mängijad juba enne laupäeval toimunud viimast kohtumist Viljandi Tulevikuga, et see jääb meeskonnale viimaseks, kuna jalgpalliliit tühistab lõpuvile kõlades võlgade tõttu klubi litsentsi.

Klubi president Aleksandr Starodubtsev, kes on selle klubi ülesehitamisele pühendanud oma elust üle kümne aasta, jälgis meeskonna viimaseid minuteid sünge näoga ja seadis end minekule, kui Kalevi rohketele võimalustele vaatamata hoopis Viljandi meeskond selles kohtumises mõned minutid enne lõpuvilet võiduvärava lõi. Selline valus kaotus viimases mängus lisas vaid soola niigi oma saatusest löödud klubi haavadele. “Ma olen kuttidele tänulik, et nad lõpuni mängisid,” ütles Starodubtsev klubi jaoks keerulise ja pingelise hooaja kohta.

Võimalik ka klubi pankrot

“Kuuldused sellest, et Sillamäe Kalevi päevad on loetud, on väga-väga kõvasti liialdatud,” lootis Starodubtsev veel suvel, et klubi õnnestub keerulisest majanduslikust seisust välja tirida, kuid see ei õnnestunud. “Meil sai raha otsa. Peame otsustama, kas klubi läheb pankrotti või leiame mingi muu lahenduse. Oleme võlgu nii mängijatele, treeneritele kui ka firmadele, kes on näiteks meeskonda toitlustanud ja võistlusvormiga varustanud,” rääkis ta. Lisaks on meeskonda haldaval MTÜ-l Jalgpalliklubi Sillamäe rohkem kui 3000 euro suurune riigimaksude võlg. 165 000 eurot on klubi võlgu jalgpalliliidule.

Staadioni riietusruumide koridoris, kus kolm aastat tagasi käis kõva juubeldamine Eesti meistrivõistlustel võidetud hõbemedalite puhul, valitses laupäeval leinameeleolu, Mängijad ja treenerid olid tõsiste nägudega ja patsutasid laiali minnes üksteisele vaikides õlale. Kalevi tänavuse hooaja paremaid mängumehi, 18 väravat löönud 23aastane ründaja Aleksandr Volkov tõdes, et riietusruumis tundsid kõik mängijad end halvasti ja pettunult. “Me pidime selle mängu võitma, et lõpetada see etapp vähemasti võiduga,” tõdes Volkov.

Sügisest alates meeskonda juhendanud Sillamäe Kalevi noortetreeneri Irfan Ametovi sõnul valmistus kogu meeskond selleks mänguks erilise hoolega. “Tahtsime väga oma toetajate ees lõpetada heal noodil, aga juhtus nii, et lasime lõpus endale ise ära lüüa,” laiutas ta käsi.

Sillamäe uhkuse krahh

Kuigi Sillamäe Kalevi rahamured pole olnud saladuseks juba pikemat aega, tabas klubi krahh siiski poolehoidjaid šokina. “Kõik, kes spordist vähegi hoolivad, täna ainult sellest räägivadki,” sõnas esmaspäeval Sillamäe abilinnapea Eevi Paasmäe, kes on ka ise enamikul kodumängudel olnud tribüünil üks Kalevi tulihingelisemaid ja valjuhäälsemaid kaasaelajaid. “See meeskond on olnud Sillamäe linna uhkus,” tõdes ta, lisades samas, et kuigi linn toetab noortesporti, ei võimalda linnas kehtiv kord täiskasvanute meeskonnale eelarvest raha suunata.

“Väga kahju on, et nii läks,” tõdes ka Sillamäe sadama juhatuse liige Margus Vähi. Sadam on olnud pikka aega üks jalgpallimeeskonna põhitoetajaid. Vähi ei soovi nimetada täpset summat, kui palju on aastate jooksul klubile raha üle kantud, kuid tõdeb, et tegu on sadade tuhandete eurodega. See on olnud suuresti heategevus, sest turunduslikus mõttes pole sadam jalgpalliklubi nii suurest toetamisest suurt midagi võitnud. “Meie ainus huvi on, et Sillamäe linnas läheks elu paremaks ja huvitavamaks ning inimestel oleks, kellele kaasa elada, ja noortel, kuhu pürgida.”

Margus Vähi sõnul on sadam klubi ees oma kohustused täitnud, kuid senise toetuse suurendamine polnud võimalik.

Sillamäe Kalevi rahamured süvenesid eelmisel aastal, kui teine senine suurtoetaja Alexela vähendas käibe vähenemise ja töötajate koondamise tõttu toetust kolm korda. Aleksandr Starodubtsevi sõnul ei ole uute toetajate leidmine vilja kandnud.

Kolme aasta pärast tagasi?

Sillamäe Kalev oli krahhi äärel tänavu suvel, mil meeskonnast lahkusid palgavõlgnevuste tõttu mitmed mängijad. Siis laenas Eesti jalgpalliliit Kalevile 165 000 eurot, et meeskond saaks hooaja lõpuni mängida, kuid see raha tuleb tagasi maksta. Kui klubi tuleb sellega toime, saab ta järgmisel hooajal hakata mängima teises liigas, mis on Eestis praeguse süsteemi järgi tugevuselt neljas, kus mängivad meeskonnad, kes jäävad tugevuselt vahemikku 31.-54. Kui aga Sillamäe Kalev peaks minema pankrotti ja tekib uus klubi, siis peab see jalgpalliliidu pressiesindaja Mihkel Uibolehe sõnul alustama kõige madalamast ehk neljandast liigast.

Aleksandr Starodubtsev soovib jätkata teisest liigast. “Kogume kokku kõik noored, kes meil on. Hakkame teisest liigast tasapisi taas üles tõusma. Ma arvan, et kolme aastaga jõuame tagasi meistriliigasse,” rääkis ta, lisades, et selleks ajaks tuleb juurde leida ka uusi toetajaid.

Mihkel Uibolehe sõnul tuleb Sillamäe Kalevit tunnustada, et nad on suutnud küllaltki väikeses linnas luua meeskonna, kes on sekkunud Eestis medaliheitlusesse ja jõudnud ka eurosarja. “Ent see on väga riskantne klubi majandamise tee, kui eelarve sõltub vaid paarist suurtoetajast. Sellisel moel on võimalik edu saavutada, kuid võib ka valusasti kukkuda,” sõnas ta, märkides, et sugugi mitte lihtsam, kuid turvalisem on püüda kaasata klubi ülesehitamisse rohkem kohalikku kogukonda ja ettevõtjaid.

Mängijad otsivad uusi töökohti

Sillamäe Kalevi paremate mängijate väljavaateid saada tööd teistes klubides vähendas laupäeval avalikuks tulnud uudis, et kaks pealinna meeskonda − tänavu hõbedale tulnud Levadia ja neljandaks jäänud FCI (kes tuli mullu nime all Infonet Eesti meistriks) − ühinevad. Ilmselgelt oli sellest löödud Kalevi ründaja Aleksandr Volkov, kelle palkamise vastu oli huvi ilmutanud FCI. “Olen sellise uudise üle pettunud. Kuid eks tuleb otsida siis teisi meeskondi, võib-olla tekib variante ka välismaale pääseda,” ütles sel hooajal suure arengusammu teinud ründaja, kes peab oma eesmärgiks jõuda ka Eesti koondisesse.

Uut töökohta mõnes meistriliiga klubis loodab leida ka 18aastane kaitsja Artjom Davõdov, kel on selja taga mitmed mängud Eesti noortekoondises. “See oli mu esimene täispikk hooaeg meistriliigas. Kuigi klubi jaoks polnud see nii edukas, nagu ootasime, võin oma mänguga rahul olla. Otsin nüüd variante, et jätkata karjääri mõnes teises meistriliiga klubis, soovitavalt Tallinnas,” sõnas Sillamäe noormees.