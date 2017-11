Tormamine pole alati mõistlik

7. november 2017

Elektrooniliste teenuste pideva levikuga oleme harjunud pidama neid üha enam elu loomulikuks osaks. Nii saab asju ajada mugavamalt ja kiiremini, ei ole vaja kusagile järjekordadesse seisma minna, kuigi osale inimestele võib ka see olla hästi sobiv seltskondlik ajaveetmisvorm. ID-kaardiga toimetades ei tule ka ette olukordi, kus teenindaja tööpäev saab enne otsa, kui järjekord teieni jõuab.

Samas ei saa eeldada, et mis tahes keerukas tehnilises süsteemis kunagi häireid ei teki, ükskõik kui põhjalikult neid poleks ka enne testitud ja pidevalt täiustatud. Sama lugu on ID-kaardi sertifikaatidega, mille olemasolule vaevalt et suurem osa igapäevastest kasutajatest siiani üleüldse eriti mõtleski.

Valitsuse neljapäevaõhtune otsus peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid reede öösel vastu laupäeva kell 24 tähendab seda, et mitusada tuhat inimest ei saa kuni nende sertifikaatide uuendamiseni harjumuspärasel moel ID-kaardiga pangaülekandeid teha ja dokumente digiallkirjastada. See on loomulikult ootamatult häiriv. Ent inimeste osakaal, kel ilmtingimata on seda just praegu vaja teha, ei ole väga suur ja nendegi elu sellest seisma ei jää. Isiku tuvastamise funktsioon toimib edasi. Pealegi on alternatiivne lahendus mobiili-ID näol olemas. Olgugi et küllap leidub neidki, kes peavadki praegu tekkinud olukorda pankade vandenõuks, mis aitab tormiliselt kaasa mobiili-ID teenuse müügile.

Oluline on praegu igaühel läbi mõelda, kui tähtis ja vajalik on talle ID-kaardi kasutamine praegustel pingelistel päevadel. Kui see oluline ei ole, siis pole ka põhjust tormata sel nädalavahetusel töötavatesse politsei- ja piirivalveameti büroodesse. Sellega aitate neid inimesi, kel tõesti on hädavajalik oma ID-kaarti uuendada ja selleks muud võimalust pole.