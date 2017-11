Mäetaguse hotelli parkla valmimine venib

3. november 2017

Lepingu järgi juba 30. septembriks valmima pidanud Mäetaguse mõisahotelli parkla laiendus pole tänini valmis, asfalteerimist alustati pärast kuu aega kestnud seisakut alles eile.

Aprillis välja kuulutatud riigihanke võitis OÜ Sinear, kellega 17. mail sõlmitud ehituslepingu järgi oli tööde lõpptähtaeg 30. september.

Projekti järgi tuli senist kitsaks jäänud parklat haljasala arvelt laiendada, nõnda et seal jätkuks kohti 64 sõiduautole ja neljale bussile, lisaks nähti ette neli elektriautode laadimiskohta ja kaks kohta invaparkimiseks. Välja tuli ehitada kõnniteed, sademeveekanalisatsioon ja valgustus.

Ehitustööde ajaks suunati parkimine teisele poole teed, kus parkimise mõttes pole eriti häda midagi (kui äärmiselt kasin valgustus välja arvata), ent sealt hotelli või supelmajja ja tagasi kõndimine tähendab ebamugavat liikumist ja poriseid jalanõusid.

Riburada lubadusi

“Kui asfalteerimine välja arvata, siis muudest töödest oli 95 protsenti lepingu lõpptähtajaks valmis, valgustus sealhulgas. Ja alustööd olid korrektselt tehtud,” ütles Mäetaguse vallavanem Tauno Võhmar esmaspäeva hommikul, kui tööde ametlikust lõpptähtajast oli kuu aega üle tiksunud. “Siis jäid aga tööd seisma ja nüüd oleme juba kuu aega asfalteerimist oodanud. Lubadusi on antud pidevalt, sama sagedusega on neist ka lahti öeldud ja põhjendusi toodud.”

Tegelikult on Võhmari sõnul lepingus ette nähtud ka see, et töövõtja tagab vajaduse korral ajutisele parklale (jalgsi) ligipääsu. Suvel seda vajadust ei olnud; kui vajadus tekkis, uskus vald töövõtja riburada antud lubadusi kohe-kohe töödega jätkata ja lõpule jõuda ega hakanud nädalaks ligipääsu parandamist tahtma.

“Oleks me teadnud, et see “kohe” kuu aega kestab, siis muidugi oleksime seda nõudnud,” nentis ta.

Millega töövõtja venitamist ühel või teisel korral põhjendanud on, Võhmar peast ei mäleta, võtab selle aga kokku ühe lausega: “Küsimus on töökultuuris.”

Nädala lõpuks valmis

Teisipäeval jõudsid asfaldipanijad lõpuks kohale.

“Tartust sõitsime välja ilusa ilmaga, siia jõudes oli paras jahmatus lund ja lörtsi näha,” ütles OÜ Asfaldiproff meister Edvin Luha. “Plaanis oli juba reedel või laupäeval siia jõuda, aga töögraafik oli nii tihe, et tulime alles täna.”

Praeguste ilmadega on asfaldi panemine tema sõnul üksjagu keeruline. Asi pole niivõrd vihmas-lörtsis, kuivõrd jahedas temperatuuris, mille tõttu ka asfalditehases asjad hästi sujuda ei taha.

“Tänaseks ongi asfalt otsas, esimese kihiga lõpuni ei jõudnud. Homme lõpetame selle kindlasti ära ja alustame teise kihi panekut. Kui hästi läheb, siis juba neljapäeval, aga kindlasti selle nädalaga saame kõik tehtud. Enne me igatahes ära ei lähe, kui asi valmis,” kinnitas ta teisipäeva õhtul.

Viivis tiksub

Ehituse peatöövõtjalt, OÜ-lt Sinear tööde venimise kohta kommentaari saada ei õnnestunud. Tegevjuht ja juhatuse liige Heldi Maidra telefonile ei vastanud, projektijuhi sõnul pole Maidra praegu üldse Eestis ja jõuab tagasi alles tuleval neljapäeval, kellelgi teisel pole aga voli ajakirjandusele infot anda.

“Eks me loeme neile iga tähtaega ületanud päeva eest viivist,” nentis Tauno Võhmar.