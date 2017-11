Rehvidest õli tootmise katsed osutusid edukaks

2. november 2017

Eesti Energia leidis üle aasta kestnud katsetuste käigus, et kasutatud rehvide kasutamine õli tootmiseks Enefiti õlitehastes on võimalik, ja hakkab taotlema selleks kooskõlastust Euroopa Liidult.

Eesti Energia alustas katseid tööstuslikus koguses rehvipuru lisamisega põlevkivile vanemas õlitehases Enefit180 eelmisel aastal. Ettevõtte juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul tehti katseid ka uues Enefit280 õlitehases ja prooviti rehvihaket lisada põlevkivile 2 kuni 8 protsendi ulatuses nii puhastatuna metallosadest kui koos nendega.

Vajalik kooskõlastus Euroopa Liiduga

“Mul on hea meel täna raporteerida, et oleme teinud läbi plaanilised kolm katsetuste etappi. Katsed õnnestusid hästi. Kõik kavandatud režiimid on läbi katsetatud ja kõik töötas,” kinnitas ta eile, tuues esile, et rehvipuru kasutamisel ei toimunud muutusi õhuheitmetes ega ka lõpptoote ehk õli kvaliteedis.

Sutteri sõnul saab Eesti Energia peagi kätte katsetuste lõppraporti ja hakkab seejärel taotlema keskkonnaministeeriumilt jäätme lakkamise määrust, mis tuleb kooskõlastada ka Euroopa Liiduga. See määrus annaks võimaluse asuda vanarehve kui kasulikku energiaallikat kasutama regulaarselt õlitootmises. “Kui see ka õnnestub, siis suudame ära kasutada kõik Eestis tekkivad jääkrehvid õlitootmiseks ja veel rohkemgi,” sõnas ta, märkides, et kui suures ulatuses Eesti Energia kasutatud rehve kasutama hakkaks, sõltuks majanduslikest kaalutlustest. Aastas kasutab Eesti Energia praegu õlitootmiseks põlevkivi umbes kolm miljonit tonni.

Ta märkis, et Eestis tekib aastas ligikaudu 12 000 tonni kasutatud rehve, millele ei ole leitud head kasutust, ja suur osa nendest on ladestatud Tartusse Raadile endisele sõjaväelennuväljale, kus nad vahel põlevad, levitades linna peale palju musta suitsu. “Ennekõike võtaksimegi vanarehve Raadi lennuväljalt, seal on 50 000 tonni ootamas. Katsume Eesti puhtamaks teha,” lubas ta.

Korduvad katsetused

Eesti Energia projektidirektor Veljo Aleksandrov rääkis aasta tagasi Põhjarannikule, et Eesti Energias prooviti kasutada rehve õli tootmises ka 1990. aastatel, kuid see ettevõtmine peatati peamiselt tehnoloogilistel põhjustel.

“Rehvid sisaldavad metallikiude, mis peavad olema peeneks hakitud, et sobiksid õlitootmisseadmetesse. Toona oli problemaatiline metallikiudude pikkus, kuna ei olnud korralikke lahendusi rehvide hakkimiseks,” rääkis Aleksandrov, märkides, et samas on rehvid väga tänuväärne ja kõrge õlisisaldusega toormaterjal õli tootmiseks. Nende kasutamine õlitootmises võimaldaks ühelt poolt lahendada jäätmeprobleemi ja teisalt oleks see praeguste arvutuste järgi ka majanduslikult konkurentsivõimeline tegevus. Ta lisas, et rehvihakke katseline kasutamine ei eelda lisainvesteeringute tegemist, kuna kasutatakse olemasolevaid pürolüüsiseadmeid.

Sajandi esimestel aastatel kaalus rehvide õlitootmises kasutamist ka Viru Keemia Grupp, kuid loobus sellest.