Põlevkivitööstuse head ajad jätkuvad

2. november 2017

Kolmapäeval avaldatud Eesti Energia kolmanda kvartali majandustulemused annavad hoolimata sellest, et käive jäi 8 protsenti alla eelmise aasta samale perioodile, märku, et Ida-Viru jaoks endiselt kõige olulisemal tööstusharul on praegu head ajad.

Käibe langus tulenes eelkõige sellest, et mullu algas tõusuaeg just teisest poolaastast ja aasta esimeses pooles seisis osa tootmisvõimsusi paremate aegade ootuses jõude või kasutati seda aega remondiks. Tänavu on antud täie rauaga tuld aasta algusest peale ja suurem osa hädavajalikest hooldustöödest tehti just kolmandas kvartalis.

Et sellele vaatamata õnnestus Eesti Energial teenida enam kui viiendiku võrra rohkem kasumit kui aasta tagasi, räägib sellest, et nii elektri kui õli hinnad on turgudel pisut tõusnud.

Sotsiaalses mõttes on aga oluline, et seiskunud on aastaid kestnud töökohtade tormiline vähenemine. Töökohtade arv on stabiliseerunud 5800 lähedal ja lõviosa nendest asub Ida-Virumaal ning tegu on Eesti keskmisest brutopalgast paremini tasustatud töökohtadega.

Enam-vähem sama saab öelda ka teise Ida-Viru suure põlevkivitööstuskontserni Viru Keemia Grupi kohta.

Põlevkivitööstuse jätkuvad head ajad tähendavad, et lisaks seal hõivatud tuhandetele töötajatele saavad tööd ja leiba ka paljud seda tööstusharu teenindavad ettevõtted. Idavirulaste ostujõud kasvab, omavalitsused ja riik saavad rohkem maksutulu. Ja praegu pole sugugi tegu buumiajaga, sest hinnad jäävad hiilgeaegadele tunduvalt alla. Kuid karastunud põlevkivitööstus on õppinud edu saavutama ka tagasihoidlikumates tingimustes.