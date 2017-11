Kohtla-Järve tööstuspargi esimene krunt läheb kaubaks

1. november 2017

Ehkki ehitustööd Kohtla-Järve tööstuspargis alles lõppesid ning ala ametliku avamiseni jõutakse jaanuaris, sai SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus esimese krundi müümiseks nõukogult rohelise tee.

Kohtla-Järve tööstuspargi taristu ehitustööd algasid eelmise aasta sügisel. Kokku investeeriti parki 3 miljonit eurot, millega loodi kommunikatsioonid 80 hektari suurusel alal 28 krundi tarbeks. Välja ehitati nii vee- kui ka kanalisatsioonisüsteemid, sidevõrk, teed ning tänavavalgustus, aga ka gaasi- ja tööstusliku auru torustikud.

Suuruselt teine krunt

Praeguseks on ehitustööd tööstuspargi alal valmis, kuid joone alla tõmbamiseks on vaja veel kasutuslube. “See protsess praegu käib ning tegelikult saame ametlikult öelda, et pargi infrastruktuur on valmis, siis, kui meil on kooskõlastused käes ja lint läbi lõigatud,” ütles SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige Teet Kuusmik. Tema sõnul loodavad nad jaanuaris avada pargi pidulikult koos nende ettevõtetega, kellega võimalike tehingute üle läbirääkimisi peetakse.

Ehkki pargi avamiseni läheb veel aega, sai sihtasutus nõukogult hiljuti loa esimese krundi müümiseks. Ehkki Kuusmik ei ole valmis avaldama, millise ettevõttega on tegu, kinnitas ta, et tegemist on tööstusettevõttega, kuid mitte keemiatööstusega. Ettevõte omandab pargis kolme hektari suuruse krundi, mis on sihtasutuse müüdud kruntidest suuruselt teine.

Kohtla-Järve park, mis on sobilik tööstusettevõtetele, kelle energiatarbimine on suurem, pakubki müügiks pigem suuremaid krunte. Samas on pargis ka oluliselt väiksemaid krunte kui see müüdud kolmehektarine.

Pärast tehingu sõlmimist on ettevõttel aeg, mille jooksul ta planeeritud investeeringu peab tegema. See periood on lepinguga individuaalselt paika pandud. Jõhvis näiteks on tulnud esimese krundiostjaga seda tähtaega ka pikendada. Ka Narva tööstuspargis on mõned ettevõtted pikendust küsinud ja saanud.

Järgmisel aastal valmis

Narva tööstuspargi esimeses etapis on jäänud müüa kaheksa krunti, millest kaks on nii väikesed ja kehva asukohaga, et tõenäoliselt neile omanikku ei leita. “Kui kuus krunti veel omaniku leiavad, võime sellele etapile joone alla tõmmata,” ütles Kuusmik.

Teises etapis ehitustööd aga veel käivad ning selle ehitamise pikendamine on EASiga, kes kõikide parkide taristuehitust toetab, ka kooskõlastatud. “Kohe kui me oleme saanud Narva pargi teises etapis elektriliitumised tehtud, saame ka seal tööd lõpetada. Tõenäoliselt juhtub see uue aasta esimestel kuudel,” ütles Kuusmik.

Ehkki esialgse plaani järgi oleks pidanud kõik pargis olema valmis selle aasta oktoobris, pole Kiviõli äripargi ehitamist veel alustatud. “Meil tuli seal projekti täpsustada ning see on võtnud aega,” tõdes Kuusmik. Kuna Kiviõli park on väikene ja koosneb kahest 12 hektari suurusest alast, ei kulu selle ehitamiseks kaua. Kopp lüüakse maasse veel sel aastal ning asfalteerimistööd tehakse ära kohe, kui ilm seda uuesti kannatab.