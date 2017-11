Jõhvi volikogu esimeheks sai Niina Neglason

1. november 2017

Jõhvi volikogu valis eile esimeheks Niina Neglasoni valimisliidust Jõhvi Eest ning aseesimeheks Jelena Bezvoditskaja, kes sai volikokku valimisliidu Jõhvi − Meie Kodu nimekirjas.

Lisaks Neglasonile esitas opositsiooni esindav Aivar Surva volikogu esimehe kohale üle-eelmise vallavanema Eduard Easti kandidatuuri. Neglason sai 12 häält Easti 8 vastu ning üks volikogu liige, eeldatavalt koalitsioonist, jättis hääletussedeli tühjaks. Volikogu aseesimehe kohale esitas opositsioon aga Neglasoniga samas nimekirjas kandideerinud Roman Grafi kandidatuuri, samas kui koalitsioon soovis aseesimehe kohal näha Jelena Bezvoditskajat. Viimane valitigi 12 poolthäälega, Graf sai 8 häält ning üks sedel oli rikutud.

Koalitsioonileppe asemel koostööprotokoll

Niina Neglason ütles pärast volikogu istungit Põhjarannikule, et koalitsioonilepingut valimisliitude Jõhvi Eest ja Jõhvi − Meie Kodu vahel ei sõlmita, kuid allkirjastatakse koostööprotokoll. Vahe on Neglasoni sõnul selles, et viimane ei tule nii mahukas ja põhjalik, kui on tavaliselt koalitsioonilepingud. “Eelmine kord sõlmisime koalitsioonilepingu, mis oli väga põhjalik, kuid elu näitas, et paber ei pea. Kui inimesed soovivad koalitsioonist lahkuda, siis nad lahkuvad.”

Tema sõnul märgitakse koostööprotokollis ära suuremad eesmärgid, mis võtavad rohkem aega, ja need, mis tahetakse ära teha selle aasta jooksul. “Vajaduse korral saab prioriteedid üle vaadata ja sinna täiendusi teha, et see ei oleks lihtsalt mingi kuiv dokument, vaid töödokument.”

Suuremate eesmärkide kohta ütles Neglason, et osa projekte on juba töös, aga kui uutest plaanidest rääkida, siis on kavas jätkata kunagi alustatud majafassaadide soojustamise ja korrastamise projekti. “Tahaksime alustada ka kortermajade parklate laiendamise projekti, sest ühistud on hädas, kuna parklakohti napib. Ühistud võiksid võtta vallale kuuluvad maatükid rendile ja rajada sinna valla abiga parklad.”

Neglasoni sõnul on pooleli jäänud ka kunagine valla teede audit koos vajalike remonditööde kavaga. “Teede olukord Jõhvis on tõepoolest jube. Ja mitte sellepärast, et Nikolai Ossipenko meiega koos töötab, vaid see on kõigile inimestele tähtis, nii jalakäijatele kui sõidukijuhtidele,” selgitas ta, mainides ka laste mänguväljakute rajamist ja kavatsust, et vald hakkab tasuma poole lasteaialaste toidurahast.

Küsimusele, mis saab lubadusest alustada pärast valimisi uuesti ühinemisläbirääkimisi Toila vallaga, vastas Neglason, et seda plaani pole maha maetud ja ka koalitsioonipartner on sellega nõus, kui ühinemisega ei kiirustata. Ta arvas, et perspektiiv Toilaga ühinemiseks oleks nelja aasta pärast kohalike valimiste käigus.

Surva: Naumkin ei saa hakkama

Rääkides võimuliidust Nikolai Ossipenko nimekirjaga, kellega üle kümne aasta volikogus põhimõttelises vastasseisus oldi, ütles Neglason, et ehkki matemaatilisi variante teiste nimekirjadega võimuliitu teha oli muidki, ei saa valimised võitnud nimekirja ignoreerida. “Me peame arvestama, et Jõhvis on nii eesti- kui venekeelset elanikkonda ja me peame kõiki kaasama. Eelmise vallavolikogu ajal vahetus Jõhvis viis vallavanemat, mis minu arust pole normaalne. Tahaks kodurahu ja normaalselt tööd teha,” lausus ta. Tema sõnul tahavad rahulikult tööd teha ka vallavalitsuse ametnikud, keda samuti volikogu eelmise koosseisu ajal toimunu häiris.

Koos Reformierakonnaga opositsiooni jäänud Aivar Surva ütles, et Jõhvis praegu kujunenud olukorda on esialgu raske hinnata. “Ega ma ju ei tea, mis juhtuma hakkab. Seda, et Aleksei Naumkin pannakse vallavanema kandidaadiks ja siis tuuakse talle keegi tugev isik juurde, kes kannaks nii-öelda esindusfunktsiooni, on väga kummaline kuulda. Aga vähemalt need nimed, mis seni on läbi käinud võimalike vallavalitsuse liikme kandidaatidena, Jõhvi arengule küll kindlasti kasuks ei tule,” sõnas endine vallavanem Surva. Ta lisas, et tema arvates on koalitsioonil vallavalitsuse liikme kandidaatide pink lühike. Surva sõnul on Naumkin siiani näidanud, et ta ei saa vallavanemana hakkama − eelkõige selles, mis puudutab valla esindamist eri tasanditel.