Tippkoolid pandi taas ritta

28. oktoober 2017

Tänavuste riigieksamite tulemuste põhjal on Ida-Virumaa tugevaim eesti õppekeelega kool Kohtla-Järve Järve gümnaasium ja vene õppekeelega Narva keeltelütseum. Täpselt sama pilt avanes eelmisel aastal.

Narva keeltelütseum, mis on varasemad kolm aastat olnud matemaatikas Eesti parim, tuli tänavu teisele kohale. Direktor Nadežda Tšerkašina sõnul on rõõmustav, et teine koht tuli nii laias kui ka kitsas matemaatikas.

Näitab stabiilsust

“See näitab suurt stabiilsust. Laias matemaatikas võitis meid ainult Tallinna reaalkool ja kitsas Tallinna inglise kolledž. Need on koolid, kus konkurss on kümme õpilast kohale. Narvas ei saa selliseid konkursse olla − õpilaste arv iga aastaga kõvasti väheneb ja meil on oma teeninduspiirkond, kust peame kõik õpilased vastu võtma. Seega oleme rahul.”

Tšerkašina jäi rahule ka eesti keele kui teise keele eksami tulemusega, mis andis vabariigis kuuenda koha.

“Siin mängib kindlasti suurt rolli meie pikaajaline koostöö Lõuna-Eesti koolidega. Peaaegu kõik meie õpilased saavad ajutiselt õppida eesti õppekeelega koolis ning osaleda pereõppes.”

Kooli viimast lendu iseloomustas direktor sõnadega “mitte hiilgav, aga hea”. “Kuigi oli ka väga silmapaistvaid tulemusi. Näiteks üks noormees sooritas inglise keele eksami C2-tasemel − see on Ida-Virumaal super tulemus.”

Ja kus see noormees praegu õpib? “Minu teada Inglismaal. Aga enamik meie lõpetajaid jäävad Eesti ülikoolidesse, väga palju läheb Tartu ülikooli arstiteaduskonda või Tallinna tehnikaülikooli,” rääkis Tšerkašina.

Inglise keele riigieksami punktid tõid keeltelütseumile tänavu vabariigis 25. koha. Ida-Virumaa parim oli inglise keeles Lüganuse keskkool.

Lennud erinevad

Kohtla-Järve Järve gümnaasium pääses Ida-Viru ainsa eesti õppekeelega koolina kõikides riigieksami ainetes vabariigi esiviiekümne sekka. Parim tulemus − 19. koht − tuli tänavu eesti keeles, mis varasematel aastatel on jäänud teistele ainetele alla.

“Lennud on erisugused. Eesti emakeelega laste osakaal oli seekord lõpetajate seas tunduvalt suurem,” põhjendas Järve gümnaasiumi direktor Anne Endjärv. “Oleme teinud vene emakeelega õpilastega nii head tööd kui suudame ja rohkemgi veel,” lisas ta.

Samas tuli Endjärve sõnul väike tagasilöök matemaatikas. “Aga järjekordselt − lennud on väga erisugused. Kokkuvõttes võib öelda, et oleme rahul, töötame edasi ja üritame õigustada kõigi meile tulnud õpilaste ootusi.”

Järve gümnaasiumi viimase lennu lõpetaja Ragnar Kauril rääkis traditsioonilises Põhjaranniku kevadises koolilõpetajate intervjuus, et Kohtla-Nõmme koolist Järve gümnaasiumisse tulles tema õppeedukus kohe langes, sest uues koolis oli vaja tunduvalt rohkem töökust.

Mida aasta edasi, seda paremaks läks ka õppeedukus. “Järve koolis ongi parim see, et tõesti rõhutakse õppimisele − mitte niisama enda koolist läbivedamisele,” arvas Kauril.

Üks tänavune tõusja oli Toila gümnaasium, kel on laias matemaatikas ette näidata vabariigi 20. koht, inglise keeles 35. koht ja kitsas matemaatikas 36. koht. Koolide maakondlikus pingereas lennutas see Toila kooli Järve gümnaasiumi järele teisele kohale.

Toila gümnaasiumi IT-spetsialist ja õpetaja Avar Pentel kommenteeris, et matemaatikas on toilakatel olnud läbi aastate head tulemused ja need on viinud ka Eesti tippu, kui ühe aasta langus välja arvata.

“Kõige tugevam ongi olnud matemaatika, inglise keel tubli Eesti keskmine ja eesti keel kõige nõrgem. Viimase tulemused on hakanud küll oma kooli võrdluses paranema,” märkis Pentel.

Ida-Virumaal on tänavu olnud tegijad teisedki väikesed maagümnaasiumid − maakonna esikümnesse jõudsid veel Lüganuse keskkool ja Iisaku gümnaasium.

Ida-Viru koolid üle-eestilises edetabelis

Postimees pani gümnaasiumide riigieksamite keskmiste tulemuste põhjal kokku koolide pingerea. Koolide edetabeli koostamisel on arvestatud koole, mis tegid vähemalt eesti keele, inglise keele ja matemaatika riigieksamit. Matemaatika puhul on arvestatud nii kitsa kui ka laia eksami tulemusi. Inglise keele puhul on arvestatud, kui palju õpilasi saavutas kas B1-, B2-, C1- või C2-taseme.

1. Kohtla-Järve Järve gümnaasium (vabariigis 27. koht)

2. Toila gümnaasium (vabariigis 30. koht)

3. Lüganuse keskkool (vabariigis 32. koht)

4. Narva keeltelütseum (vabariigis 34. koht)

5. Narva eesti gümnaasium (vabariigis 49. koht)

6. Narva Vanalinna riigikool (vabariigis 52. koht)

7. Jõhvi gümnaasium (vabariigis 105. koht)

8. Iisaku gümnaasium (vabariigis 106. koht)

9. Narva Pähklimäe gümnaasium (vabariigis 117. koht)

10. Narva Soldino gümnaasium (vabariigis 123. koht)