Stalnuhhin ei ühinenud Narva volikogu keskfraktsiooniga

28. oktoober 2017

Narva keskerakondlastest äsjastel valimistel ülekaalukalt kõige rohkem hääli kogunud riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin ei ühinenud volikogus oma erakonna fraktsiooniga, kes valis eile volikogu juhiks esimese astme kohtus kelmuses süüdimõistva otsuse saanud Aleksandr Jefimovi.

Fraktsiooni moodustasid kõik ülejäänud Keskerakonna nimekirjast volikogusse valitud 22 saadikut. Stalnuhhin on olnud vastu oma erakonnakaaslaste plaanile rajada Narva riigigümnaasium. Tema pooldab põhimõtteliselt linnagümnaasiumide säilitamist.

Stalnuhhin lahkus varakult istungilt

Eilsel istungil viibis Stalnuhhin lühikest aega, ta lahkus sõnagi lausumata enne seda, kui volikogu asus valima esimeest.

Narva vee-ettevõtte juht Aleksei Voronov, kes sai taas ka volikogu keskfraktsiooni esimeheks, lubas eilsel istungil, et nende fraktsioon hakkab viljelema avatud ja Narva elanikele arusaadavat poliitikat. Prioriteetidena tõi ta esile elukeskkonna, sotsiaalsfääri, hariduse ja spordi arendamise.

“Ehitame vähemalt kolm laste mänguväljakut ja ühe spordiväljaku igal aastal,” lubas Voronov, lisades loetelusse ka riigigümnaasiumi, kus 60 protsenti ainetest õpitakse eesti ja 40 protsenti vene keeles. Samuti nimetas ta eelseisvate suuremate plaanide seas spordikeskuse ja kergejõustikuhalli ehitamist.

Voronov kaitses Jefimovit

Kuna peale Stalnuhhini puudus volikogu esimehe valimise ajal ka üks keskfraktsiooni liige, sai 2011. aastal esimest korda sellesse ametisse valitud Aleksandr Jefimov seekord 21 saadiku toetuse.

Voronov leidis, et Jefimovi juhtimisel on linnavolikogu töötanud konstruktiivselt ja küllaltki efektiivselt.

Ta puudutas ka Jefimovi kohtulugu. “Me kaalusime seda küsimust põhjalikult ja meie arvates ei takista see tema valimist volikogu esimehe kohale,” arutles Voronov. “Esiteks ei ole see protsess veel lõppenud ja jõustunud kohtuotsust veel pole. Teiseks usub meie fraktsioon, et Aleksandr võidab selle protsessi. Õigusemõistmine ei tohi olla valikuline. Kui igaüks meist peeglisse vaatab, siis ma arvan, et saadikuna töötamise ajal on kõigil meil tulnud ette olukordi, kus oleme haiguslehel olles teinud saadikutööd. Kuid valik langes ainult Aleksandri peale. Seepärast soovime talle edu selles kohtuasjas.”

Opositsioon on nõrk

Valimisliidul Meie Narva on volikogus kaheksa kohta. Ka nemad moodustasid eile fraktsiooni, mille juhiks sai Narva valimistel enim hääli kogunud Katri Raik. Meie Narva esitas volikogu esimehe kandidaadiks Ants Kutti.

Et Kutti ise ja samuti nende liidu liige Jüri Raud eilselt istungilt puudusid, hääletas tema poolt vaid kuus saadikut.

Volikogu aseesimeesteks valiti keskerakondlased Larissa Olenina ja Jelena Pahhomova.

Meie Narva tegi ettepaneku loobuda aseesimeestest, et säästa aastas linnale 25 000 eurot, ent see mõte ei saanud Keskerakonna toetust.

Narva volikogu üks väheseid uustulnukaid, tuntud spordiürituste korraldaja Anton Pratkunas rääkis oma saadikutöö esmamuljetest muigega. “Mul on pisut naljakas: hääletame seda, mis on juba varem otsustatud − nii asetäitjate arv kui ka nende nimed. Siin jäi üle täita vaid formaalsused,” tõdes ta.

Opositsioonileeri kuuluv Pratkunas oli mõnevõrra üllatunud, et tal pole tegelikult võimalik mõjutada ühtegi otsust. “Seda, millest varem olin vaid kuulnud, kogesin nüüd ise omal nahal,” lisas ta.

Eesmärgid on sarnased

Ta loodab siiski, et mingit koostööd võimulolijatega õnnestub teha, sest keskerakondlased rääkisid headest plaanidest. “Meil on samad eesmärgid ja tahaks koos tegutseda, et kõik areneks ning need mänguväljakud ja spordiobjektid tõepoolest valmiksid,” sõnas ta.

Sama meelt oli ka Aleksei Voronov. “Valimistel on meil erisugused liidud ja erakonnad. Kuid meie vahel pole vastuolusid, sest kõik on Narva arendamise poolt ning programmid on meil üsna sarnased,” tõdes ta.

Erimeelsusi Mihhail Stalnuhhiniga ei soovinud Voronov kommenteerida. Ta tuletas vaid meelde, et Stalnuhhin on samuti keskerakondlane ja ta on fraktsiooni oodatud.

Aleksandr Jefimov ütles, et sai valimiskampaania ajal aru, et tuleb rohkem suhelda elanikega, et saada enam tagasisidet. “Peame rohkem selgitama otsuste loogikat,” märkis ta.