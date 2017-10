Puiduturg on tõusule pööranud

27. oktoober 2017

Katlamajades puidu massilist põletamist soosiva seaduse vastuvõtmiseks oodatakse Euroopa Komisjonilt riigiabiluba, küttepuude hind võib aga tõusta veel enne, kui seadus mõju hakkab avaldama.

Möödunud aasta algul küttis kirgi vabariigi valitsuse põhimõtteline otsus lubada Eesti tootjatel statistikakaubanduse turul osaleda, mis annaks Narva elektrijaamadele taas võimaluse massiliselt puitu põletada.

Sealtmaalt pole asjast eriti midagi kuulda olnud.

“Kirgi küttis elektrituruseaduse muutmine, täpsemalt selle statistikakaubandust puudutav osa. See seadus on siiamaani vastu võtmata,” ütles Eesti erametsaliidu juhatuse liige Ants Erik.

Metsaga seotud inimesed võtavad tema hinnangul praegu asja rahulikumalt seepärast, et puiduturg on tõusule pööranud ja ka küttepuu järele on rohkem nõudlust.

“Nõudlus on tõusnud nii sisetootmises kui ka lähiriikides − energiapuit on ikkagi taastuvenergia,” märkis ta. “Hinnad tegelikult ei tõuse, vaid taastuvad pärast pikka langusperioodi, mis tavapärase kuue kuu asemel kestis kolm-neli aastat.”

Erik teab, et statistikakaubandust võimaldav seadus pole kusagile seisma jäänud, vaid selle menetlemine kestab lihtsalt pikalt.

“Tegelikult on see ikka väga oluline asi, sest meie metsades on tohutult biomassi, millega ei ole peale põletamise midagi teha. Me ei tohikski rääkida puidust, vaid jutt on biomassist, mis tekib näiteks kraave ja liinialuseid puhastades. Viimastel aastatel jäeti see kõik metsa, nüüd on nõudlus vaikselt tekkimas.”

Oodatakse riigiabiluba

Tänavu märtsis läbis elektrituruseaduse eelnõu riigikogus teise lugemise, enne lõpphääletust oodatakse Euroopa Komisjonilt riigiabiluba.

Kui seadus on vastu võetud, saab Eesti alustada taastuvenergia statistikakaubandusega.

Euroopa Liidu ees võetud kohustuse viia taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 2020. aastaks 25 protsendini ületas Eesti juba kaks aastat tagasi. Eesmärki ületavat kogust saab Eesti müüa teistele liidu liikmesriikidele, see tähendab, et toodetud energia jääb Eestisse ning müüakse vaid toodetud statistilised kogused.

Statistikakaubanduse põhiliste klientidena nähakse Prantsusmaad, Hispaaniat, Hollandit, Luksemburgi ja Belgiat, kelle prognoositav taastuvenergia puudujääk kokku on ligemale 200 teravatt-tundi aastas.

Statistikakaubandusest loodetakse Eestile suurt eksporditulu ning uusi töökohti metsanduses.

“Ühelt poolt on taastuvenergia praegune toetusskeem selgepiiriline ja kõigile arusaadav. Selle asendamine vähempakkumise süsteemiga on tervitatav, aga praegu on ebaselge, millises mahus kavatseb riik neid pakkumisi korraldada, millises mahus taastuvenergiat tellida. Pigem on kartus, et riik ei telli koguseid juurde ja taastuvenergia areng seiskub,” rääkis taastuvenergia koja juhataja Rene Tammist.

Koda on öelnud välja oma seisukoha, et piiramatus koguses puidu põletamist nad ei toeta. Eelnõus pole aga Tammisti sõnul masspõletamise vältimiseks hankepiiranguid seatud.

“On oluline, et riigi tegevus oleks Euroopa keskkonnaabisuunistega pidevas kooskõlas,” toonitas ta.

Küttepuu hinda mõjutab Hiina

Küttepuu hind on juba hulk aega muutumatuna püsinud. Nüüd ennustavad selle tootjad mõningast hinnatõusu, ent seda mitte kateldes masspõletamise, vaid pigem Eesti puiduturule sisenenud hiinlaste tõttu.

“Ümarmaterjali hinnad on tõusnud, rahvas räägib, et seda on hakanud kõvasti Hiinasse minema. Ilmad on muidugi ka viletsad olnud, aga tänapäeva metsatehnika on selline, et ilm nende tööd eriti ei mõjuta. Praegu müün puid ikka veel vana hinnaga, 28 eurot ruum, aga tuleval aastal võib see 30 peale minna,” rääkis Mäetaguse vallas küttepuude tootmisega tegelev mees.

“Sõltub talvest − kui korralikku külma talve ei tule, siis hinnad tõusevad,” ütles Iisakus tegutseva OÜ Sonerlink esindaja.

“Materjali lihtsalt ei ole,” teab temagi, et hiinlased on turule tulnud ja ostavad siit puitu, kuuldavasti isegi küttepuitu. “Meie inimesed küsivad praegu ainult kuiva puud, tänavu on selle tahtjaid millegipärast eriti palju olnud. Natuke on mul neid veel jäänud, seda müün veel ikka vana hinnaga, eks paistab, mis tuleval aastal saab.”