Põhjarannik 26. oktoobril

26. oktoober 2017

* Katlamajades puidu massilist põletamist soosiva seaduse vastuvõtmiseks oodatakse Euroopa Komisjonilt riigiabiluba, küttepuude hind võib aga tõusta veel enne, kui seadus mõju hakkab avaldama.

* Kohtla-Järve puhastusseadmete laiendus on valmis; nüüd keskendutakse mudakäitlusele, mis lahendab ka haisuprobleemi.

* Kohtla-Järve Ahtme linnaosas pooleli jäänud ja prügilateks muutunud elamute vundamentide kõrval paiknevate majade elanikud ootasid juba pikka aega, et need varemed lammutataks ja sealne territoorium korda tehtaks. Ent kui need lammutustööd lõpuks algasid, toimus seal midagi kummalist: sinna veeti teadmata kust pärinevat ehitusprahti, muu hulgas ohtlikke jäätmeid, ning taheti need sinna maha matta. Valvsad linnaelanikud ei lasknud ohtlikke jäätmeid oma maja kõrvale matta.