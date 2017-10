Narva amatöörid eurosarjas proffide vastu peksupoisiks ei jäänud

26. oktoober 2017

Eesti valitseva meistrina esimest korda eurosarja turniiril osalenud eranditult amatööridest koosnev Narva PSK hokimeeskond kaotas küll kõik kolm kohtumist, kuid näitas südi mänguga, et ei jää Kesk-Euroopa profiklubide tasemest lootusetult kaugele.

Riias toimunud turniiri avakohtumises läksid narvalased vastamisi Ukraina meistriga HC Donbass. Kuigi ukrainlased domineerisid kohtumist, mindi viimasele kolmandikule vastu vaid nende üheväravalises ülekaalus 1:2 ja lõpuks jäid kaotusenumbrid viisakaks − 2:4. Narvalaste poolt tegid skoori vennad Ilja ja Kirill Iljin.

Teist masti mängutempo ja kiirused

Hullemini läks teisel päeval, kui mullune Poola hõbedameeskond GKS Tychy sõitis PSKst üle skooriga 11:0. Poolakate ülemvõimu näitab ka pealevisete arv 70:11.

Turniiri viimasel päeval peeti tasavägine mäng Riia meeskonnaga HK Kurbads, kel oli selleks hetkeks turniirivõit juba taskus. Narvalased läksid avakolmandikul Aleksandr Kuznetsovi väravast juhtima. Lätlased viskasid teisel kolmandikul ühe vastu- ja kolmandal ka võiduvärava.

Narva PSK peatreeneri Rais Davletkildejevi sõnul oli ette teada, et amatöörina neil profiklubide vastu midagi kerget oodata pole. “Meie peame meistrivõistlusel tavaliselt ühe mängu kahe nädala tagant. Meil ühelegi mängijale palka ei maksta, klubi teeb välja vaid ühe söögikorra, kui on mängupäev. Vastas olid aga kõige ehtsamad profid, kus kõik mängijad on lepinguga palgal ja teevad kaks korda päevas trenni ning peavad sageli tasavägiseid kohtumisi,” rääkis ta vastastest.

Tema sõnul andiski kõige rohkem tunda mahajäämus kiiruses ja vastupidavuses. “Tehniliselt meie kutid neile suurt milleski alla ei jäänud. Kuid vastased panid jääl sellised keerised käima, et me ei suutnud neil kannul püsida. Et neid kuidagi peatada, klammerdusid meie omad nende külge kinni ja teenisid küllaltki palju trahviminuteid. Selle nahka läks suuresti mäng ka poolakate vastu, pidime suure osa ajast mängima nende vastu vähemuses olles,” rääkis ta, lisades, et vastased said kogu mängu jooksul tempot kõrgena hoida ka tänu sellele, et mängisid nelja viisikuga narvalaste kolme vastu.

Kasulik kogemus

Davletkildejevi sõnul tuleb sellisel tugevate vastastega turniiril osalemine meeskonnale igal juhul kasuks. “Mängijad said edaspidiseks kasuliku kogemuse, mis peaks meeskonna tugevamaks tegema. Kõik võitlesid nii, nagu suutsid, ja vastaste ees kartma ei löönud,” sõnas treener, tuues esile väravavaht Anatoli Sizovi, kel oli kõikides kohtumistes väga palju tööd, kuid kes päästis meeskonna suurematest kaotustest.

Kas äsjane rahvusvaheline kogemus Narva hokimeeskonnale ka tegelikult positiivselt mõjus, saab näha eeloleval pühapäeval, kui Eesti meistrivõistlustel minnakse Tartus Lõunakeskuse liuväljal vastamisi sealse Kalev Välguga. Rais Davletkildejev oli eile murelik, kui paljudel mängumeestel õnnestub Tartusse kaasa tulla. Lätis toimunud turniiri tõttu pidid paljud võtma töölt vabu päevi, mida nüüd tuleb tagasi teha.

Meistrivõistlusi on Narva alustanud hästi: kõik kolm senipeetud mängu on võidetud ja tabelis ollakse 9 punktiga liidrid. Lähimat jälitajat Tallinna Vikingit võideti viimati 4:3.