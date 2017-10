Toilas sotse võimuliitu ei taheta

26. oktoober 2017

Toilas teise tulemuse teinud sotsiaaldemokraadid jäävad võimuliidust välja, nagu ka IRL. Valimisliit Ühtne Vald valis partneriks Keskerakonna, kes eilse seisuga ei tahtnud isegi ühtegi komisjoni esimehe kohta, muudest ametitest rääkimata.

Kui 17 volikogu kohast 9 saanud valimisliidu Ühtne Vald liider ja tõenäoline volikogu esimees Roland Peets ütles pärast valimisi, et nad püüavad koostööd teha kõigi volikokku saanud jõududega, siis mida aeg edasi, seda selgemaks sai, et sotse ja IRLi ilmselt võimuliitu ei kaasata. IRLi puhul on see arusaadav, kui mõelda aastatetagusele vastasseisule, kui Toilas olid võimul Tiit Salvani (IRL) juhitud jõud, kes vastandusid teravalt toona vähemuses olnud nimekirjale, mille tuumik kuulub praegu valimisliitu Ühtne Vald.

Suhted halvenesid kevadel

Volikogus neli kohta saanud sotsiaaldemokraadid eesotsas senise Kohtla vallavanema Etti Kagaroviga ei mahu ilmselt samuti võimuliitu ja kuigi kumbki pool otsest konflikti ei kinnita, mööndakse, et must kass jooksis nende vahelt läbi juba valimiste eel.

“Suhted läksid juhtgrupis katki juba kevadel, kui sai selgeks, et selle suure Alutaguse valla asemel tuleb väike ja Toila vald kolmest omavalitsusest,” tunnistas Etti Kagarov. Tema sõnul tekkisid liitumisläbirääkimisi pidanud juhtgrupis erimeelsused ning Kohtla valla esindajad tegid ettepaneku jätkata poolelijäänud tööd, et välja töötada uue valla arengukava, juhtimisstruktuur ja eelarvestrateegia. “Siis ütles Roland Peets, et nende valimisliit teeb need dokumendid ise ning iga nimekiri peab need ise tegema ja volikogu siis otsustab,” rääkis Kagarov.

Peets tunnistas, et sotsidega nad leppesse minna ei soovi. “See on põhjustatud erinevatest seisukohtadest. Meie nimekirjas on ka inimesi, kes olid aastaid varem Kohtla volikogus opositsioonis. Tuleb teha neid valikuid, mis on praegu kõige paremad,” põhjendas Peets. Siiski ta lisas, et eesmärk pole kedagi ignoreerida või kellelegi vastanduda. “Sest me tegutseme ikkagi vallakodanike, mitte isiklikes huvides,” lausus ta.

Üks põhjus, mis ärritas Ühtset Valda ja Roland Peetsi, oli see, et Kohtla vallavolikogu andis vahetult enne valimisi nõusoleku sõlmida Kukruse mõisa ühe osa hotelliks ehitamise leping alguses planeeritust suuremas summas. Selline otsus oleks olnud ebaseaduslik, sest seda ei kooskõlastatud teiste ühinevate omavalitsustega, nagu seadus seda nõuab. Vallavalitsus eesotsas Etti Kagaroviga küll tühistas hiljem oma sellekohase korralduse, kuid usaldust selline käitumine partnerites ei suurendanud.

Kagarovi sõnul saatis ta kõigile osapooltele küll teate korralduse tühistamise kohta, kuid asi tuli ikkagi avalikuks.

Ka Peets tunnistas, et see tekitas pingeid ja oli üheks põhjuseks, miks sotsidega võimu jagada ei taheta. “Mõningal määral oli mõjutajaks ka Kohtla valla käitumine enne valimisi,” tunnistas ta.

Leping Keskerakonnaga

Kagarov ütles, et ehkki neile on nüüd selge opositsiooni jäämine, nad põhimõtte pärast volikogus vastanduma ei hakka. “Kui on õiged asjad, siis toetame. Opositsioonis lihtsalt kõigele vastu olla pole mõistlik,” sõnas ta.

Eile õhtul sõlmis Ühtne Vald leppe hoopis Keskerakonnaga ja kuigi Peets on öelnud, et mingit koalitsioonilepet nad sõlmida ei soovi, allkirjastati siiski koostöölepe, mis tähendab sama kui hundi kohta öelda susi.

Keskerakonna esindaja Johannes Neiland ütles taas kord, et neil ei ole ambitsiooni mingeid ametikohti saada, küll aga loodavad nad võimuliidus olles saada tuge oma valimisplatvormile. Samas seisavad nad Kukruse mõisa hotelli rajamise vastu ning sellele üle poole miljoni euro kulutamise vastu. “Hotell on ilus asi küll, aga meie oma inimesed sinna ööbima ei lähe ja vald hakkab hiljem sellele ainult peale maksma,” sõnas ta, lisades, et selline on olnud ka paljude Kohtla valla elanike arvamus.

Reformierakond sai volikogus ühe koha ning selle esindaja volikogus Olesja Ojamäe leiab, et pole mõtet teha volikogus koalitsiooni, sest kolme valla liitmine võtab aega, et asjadest aru saada. “Need on kolm väga erinevat valda, kolme isesuguse kultuuri ja kogukonnaga. Me pole siiani ühes meeskonnas töötanud, ehk õnnestub,” arvas ta.