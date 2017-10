Pulmajärgne argipäev

26. oktoober 2017

Praegu kestab osas omavalitsustes veel kokkuleppimiste aeg, osas on otsused valitsuspartnerite kohta juba tehtud ning kohe-kohe hakkavad toimuma ka esimesed volikogude istungid. Kuid kui võimu jagamises on asjad paika pandud, tuleb hakata vaatama tulevikku. Eriti nendel omavalitsustel, kes haldusreformi käigus ühinesid. Ida-Virumaal on selliseid neli.

Lihtne ei saa olema juba seetõttu, et omavalitsustel on olnud erisugused prioriteedid, mis on paika pandud arengukavade ja muude dokumentidega. Paljudel on olnud munitsipaalobjektid, kuhu on aastatega pandud hulk raha eeldusel, et kunagi hakkab see tagasi teenima. Mainigem siinjuures kas või Mäetaguse mõisakompleksi, Alutaguse puhke- ja spordikeskust Illukal, rannapromenaadi Narva-Jõesuus, kaevandusmuuseumi Kohtla-Nõmmel või Kukruse polaarmõisa.

Nüüd on haldusjaotus muutunud ja rääkigu uued võimud kui palju tahes, et tuleb vaadata suurt pilti ja kedagi ei tohi jätta ääremaaks, on prioriteedivalikuid rohkem (muidugi ka raha) ning kolkapatriotism võib hakata volikogudes lõpuks tähtsat rolli mängima. Tänases Põhjarannikus ütleb Toila tõenäolise võimuliidu liige, et ei poolda hotelli rajamist Kukruse polaarmõisa. Ometi oli see pikka aega plaanitud projekt, millele nüüd võidakse kriips peale tõmmata.

Praegu ongi saabunud aeg, kus tuues paralleele abieluga käib kõigepealt kurameerimine, siis ühiste plaanide tegemine, abieluakt kui selline…ning lõpuks argipäev, mis nõuab päevast päeva reaalsuse piiridesse jäävat tegutsemist tuleviku nimel.