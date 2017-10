Põhjarannik 25. oktoobril

25. oktoober 2017

Lüganuse vallas, kus kõik volikogusse pääsenud nimekirjad kogusid 19 volikogukohast 3-6, peeti läbirääkimisi koalitsiooni sünniks rohkem kui nädal aega. Kuna koalitsiooni oleksid saanud kahekesi moodustada ainult Keskerakond ja valimisliit Meie Vald, kes erakonna sisetülide pärast omavahel koostöö välistasid, tuli koalitsiooni tegemiseks leida vähemalt kolm partnerit. Esmaspäeva õhtul leppisid kolm nimekirja − valimisliidud Meie Vald ja Meie Kodu ning Reformierakond − kokku, et liigutakse edasi koos. Kuna neil on kokku koalitsiooni moodustamiseks vajalikud kümme häält, sündis sellega ka uus võimuliit, mis jättis pikka aega Kiviõlis tooni andnud Keskerakonna opositsiooni.

***

Toilas teise tulemuse teinud sotsiaaldemokraadid jäävad võimuliidust välja, nagu ka IRL. Valimisliit Ühtne Vald valis partneriks Keskerakonna, kes eilse seisuga ei tahtnud isegi ühtegi komisjoni esimehe kohta, muudest ametitest rääkimata.

***

Vähiravifondi Kingitud Elu tegevjuht Katrin Kuusemäe võttis eile tänuga vastu toetuse, mille olid pudelite võistukorjega kogunud Jõhvi rõõmukooli pisipõnnide vanemad. Rõõmukooli asutaja ja õpetaja Hälis Rooste ütles, et kogutud summa − 360 eurot − on vähiravifondi jaoks pisku. Arvestades üüratuid summasid, mis vähiravile kuluvad. “Aga rõõmukool andis oma väikese panuse, olles hingega asja juures. Meie toetus on mõeldud Ida-Virumaa inimeste aitamiseks.”